Slučaj Ljubiše Karovića otvorio pitanja: Da li se ponovio scenario iz 2018. godine?

Jedan izgubljen ljudski život, više povrijeđenih, vansudske nagodbe zbog pretrpljene štete i navodnog stresa, „izvinjenje“ avio-kompanije u vrijednosti od po 5.000 dolara za sve putnike, uz vaučere za buduća putovanja, te izmjene bezbjednosnih standarda u avio-saobraćaju. To je, ukratko, epilog nesreće na letu „Sautvest erlajnza“ iz 2018. godine.

I tada je, kao i na letu „Rajanera“, kada je Ljubiša Karović zamalo ispao iz aviona, oštećen prozor. Međutim, to nije jedina stvar koja povezuje ova dva slučaja.

Snažan prasak, vriska i panika u kabini – tako je, prema svjedočenjima putnika, izgledao trenutak kada je 17. aprila 2018. godine ispao prozor aviona na liniji Njujork–Dalas, kroz koji je jedna 43-godišnja žena djelimično izvučena iz letjelice.

Vazduh je naglo prodro u kabinu, avion su zatresle snažne vibracije, a sa plafona su se automatski spustile maske s kiseonikom.

Stjuardese i dvojica putnika uspjeli su da ženu uvuku nazad u avion, nakon čega je uslijedilo prinudno slijetanje.

Od teških povreda glave, vrata i trupa Dženifer Riordan, majka dvoje djece iz Novog Meksika, preminula je istog dana u bolnici u Filadelfiji. Više putnika je povrijeđeno.

Havarija na motoru, koja se dogodila pola časa nakon polijetanja, pretvorila je redovan let kompanije „Sautvest erlajnz“ u nesreću koja je značajno uticala na izmjene bezbjednosnih standarda u civilnoj avijaciji.

Šta se tačno dogodilo?

Prema zvaničnom izvještaju američkog Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja (NTSB), do nesreće je došlo jer se lopatica ventilatora lijevog motora slomila usljed zamora materijala. Potom je otkazala zaštitna oplata motora, čiji su dijelovi pogodili trup aviona kod putničkog prozora. Prozor je zatim ispao, što je dovelo do nagle dekompresije kabine.

Nešto slično dogodilo se i 10. jula ove godine na letu kompanije „Rajaner“, smatra Vasilis Cijaras, advokat Ljubiše Karovića, Srbina koji je, prema sopstvenom svjedočenju i svjedočenjima putnika, oko dva minuta virio kroz prozor letjelice.

„Na osnovu dokaza kojima raspolažemo, smatramo da bi isti scenario kao 2018. godine mogao biti i ovdje, ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi dok ne dobijemo izvještaje NTSB-a i drugih agencija“, kaže advokat.

Dok se čeka zvanični izvještaj istrage, analiziraju se snimci tehničkog stručnjaka kojeg je angažovao Karovićev pravni tim. On je, prema riječima advokata, pregledao avion, fotografisao oštećenja i prikupio dokumentaciju.

„Oštećeno je mnogo lopatica, a jedna čak nedostaje na turboventilatoru motora“, kaže Cijaras.

Pretpostavka Karovićevog pravnog tima jeste da se nešto unutar samog motora ili otkačilo ili slomilo, a da su zatim ti dijelovi, odnosno fragmenti, izazvali dalje lomljenje i stvaranje još većeg broja fragmenata.

Avioni iste generacije

Na oba leta saobraćali su avioni „boing 737 nekst dženerejšn“. Iako je riječ o dva različita modela, oni pripadaju istoj generaciji i koriste isti tip motora – CFM56-7B kompanije CFM International, zajedničkog preduzeća američkog „Dženeral elektrik aerospejsa“ (GE Aerospace) i francuskog „Safrana“.

Naložen redizajn oplate motora i stroža kontrola

Nesreća iz 2018. godine dovela je do niza tehničkih i regulatornih promjena.

NTSB je preporučio izmjene konstrukcije zaštitne oplate motora na avionima „boing 737 nekst dženerejšn“, nakon što je utvrđeno da se, poslije loma lopatice ventilatora, zaštitna oplata raspala.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) tu preporuku pretvorila je u obaveznu direktivu. Određen je rok da se modifikacije zaštitne oplate na letjelicama koje koriste avio-kompanije sprovedu do 2028. godine.

Istovremeno, za motore CFM56-7B uvedene su strože i češće inspekcije lopatica ventilatora kako bi se blagovremeno otkrile pukotine nastale usljed zamora materijala.

Da li je nešto promaklo?

Aktuelna istraga o incidentu na letu „Rajanera“ podstakla je FAA da preispita svoj odgovor na nesreću iz 2018. godine.

Iako, prema riječima administratora FAA Brajana Bedforda, prvi pokazatelji ne upućuju na to da su ova dva događaja nastala po istom mehanizmu, Bedford ističe da je za konačne zaključke ipak prerano.

„Da li nam je nešto promaklo? Prerano je da se to kaže, ali tu mogućnost još ne možemo isključiti“, rekao je Bedford za Rojters.

Od nesreće 17. aprila 2018. godine do konačnog izvještaja NTSB-a prošlo je 19 mjeseci.

Istraga incidenta na letu „Rajanera“ je u toku.

Prema saznanjima advokata Cijarasa, prve zvanične informacije o tome šta se zaista dogodilo na liniji Solun–Memingen mogle bi biti saopštene tokom ovog mjeseca.

Od rezultata istrage zavisi koga će Ljubiša Karović tužiti zbog onoga što je preživio i koliku će odštetu tražiti. Karović tvrdi da od „Rajanera“ nije dobio nikakvu pomoć ni podršku, ni tokom incidenta, ni kasnije za vrijeme bolničkog liječenja.

Njegov advokat vjeruje da, pored eventualne odgovornosti avio-kompanije, postoji i odgovornost proizvođača aviona i motora. Ukoliko istraga to potvrdi, tužbe bi mogle stići na više adresa.

(RTS)