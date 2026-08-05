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Mještani Dragočaja ponovo izlaze na protest

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:28

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Вода
Foto: ATV

Iako su cijelo ljeto imali problem sa vodosnabdijevanjem, nezadovoljstvo mještana Dragočaja je kulminiralo jer su pet dana, na najvećim vrućinama, bili bez vode, zbog čega su za četvrtak najavili proteste.

Nakon kvarova, popucalih cijevi i popravki, voda je niz slavine potekla tek u srijedu.

Ipak, bitno je istaknuti da pojedini dijelovi Dragočaja tokom ljeta nisu imali vodu ni po 15 dana.

Podsjetimo, preduzeće "Vodovod" je usljed povećane potrošnje vode još u junu započelo kontrolisanu isporuku vode za naselja koja se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci i Ramići.

Mještani Dragočaja navode da su se nakon svega odlučili na mirne proteste.

"Situacija sa nestankom vode početkom ljeta je najavila ozbiljne probleme, koji traju i dalje, i čije rješenje se ne nazire. Pošto naši apeli do sada nisu urodili plodom, vrijeme je da se mirno, složno i dostojanstveno okupimo na protestu", najavili su mještani Dragočaja.

Dodaju da će se okupiti u četvrtak u 18 časova na glavnoj cesti kod semafora u Dragočaju, odakle će poslati zajedničku poruku protiv, kako kažu, odluka i nemara institucija koje ih ostavljaju bez osnovnih uslova za život.

Daniel Dojčinović, zamjenik predsjednika Savjeta MZ Dragočaj, za "Nezavisne novine" je potvrdio da su pet dana bili bez vode, koja se pojavila tek u srijedu.

"Bore se ljudi, snalaze se kako znaju. Voda se dovozila cisternama", kaže Dojčinović.

I Maja Karalić, predsjednica Savjeta mjesne zajednice Potkozarje, navodi da im je prošle sedmice pravilo problem to što je tokom gradnje auto-puta prekinuta cijev, pa im je isporuka vode kasnila jedan dan, zbog čega su bez nje bili tri dana.

"I dalje je na snazi redukcija vode, pa je tako dva dana imamo, a dva nemamo. Najveći problem je kod ljudi koji imaju stoku. Svi mi gledamo u nebo i čekamo kišu", rekla je Karalićeva za "Nezavisne".

On je iskazala nadu da će se i mještani Potkozarja odazvati planiranom protestu.

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Restrikcije vode Banjaluka

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