Ćosić: Zbog sigurnosti građana, biće pojačano prisustvo policije

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je Srni da će zbog sigurnosti građana, na ulicama grada biti pojačano prisustvo policije.

Ćosić se danas sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom, direktorom Policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem i načelnikom Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimirom Šehovcem tokom kojeg je konstatovano da građani moraju da se osjećaju sigurno.

"Zato smo dogovorili veće prisustvo policijskih snaga na ulicama Istočnog Sarajeva, kao i neke druge aktivnosti koje će dodatno doprinijeti bezbjednosti na području našeg grada", rekao je Ćosić.

Sastanak je održan nakon današnje konferencije za novinare, na kojoj je Budimir izjavio da je opredjeljenje Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj bude zadovoljavajuće i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je rečeno da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva iz vatrenog oružja lica čiji su inicijali K.P. prije dvije večeri u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nanijelo povrede licu čiji su inicijali D.D. nakon čega je pobjeglo prenosi Srna.