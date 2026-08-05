Moskva će odgovoriti na protjerivanje ruskih diplomata iz Austrije

Rusija će odgovoriti na odluku Austrije da proglasi ruske diplomate personama non grata, a Beč će dobiti ono što zaslužuje, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski.

"Austrija će svakako dobiti ono što zaslužuje, nećemo samo ignorisati ove ničim izazvane činove neprijateljstva", rekao je Ljubinski.

On je naveo da na neprijateljske poteze drugih država uvijek slijedi odgovor Rusije, dodajući da reakcija Moskve ne mora nužno biti recipročna niti javna, prenosi Srna.