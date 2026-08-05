Valentina Zadrić Matičević pronašla je poskoka u kuhinji svoje kuće u Metkoviću, dok su unutra bili njeno šestogodišnje dijete i sedmomjesečna beba. Tvrdi da je pozvala vatrogasce, ali da su oni odbili da izađu na intervenciju, objavio je portal Net.hr.

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„Poskok nam je gmizao po podu kuhinje“, ispričala je ona i dodala da je pozvala broj 112, nakon čega su je spojili sa Javnom vatrogasnom jedinicom Metković.

„Odbili su majku sa dvoje male djece uz obrazloženje, citiram: ‘Mi ne radimo sa zmijama.’ Ostavili su nas same sa tim istim poskokom“, navela je Zadrić Matičević.

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Kaže da je slala i mejlove Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, ali da nije dobila odgovor.

„Možda im takvo postupanje nije propisano pravilnikom ili zakonom, ali dužni su da izađu kada je čovjek u neposrednoj opasnosti. Mi smo bili“, istakla je ona.

U međuvremenu je na društvenim mrežama objavila i fotografiju poskoka.

JVP Metković: Nismo nadležni za intervencije sa životinjama

Iz Javne vatrogasne jedinice Metković objasnili su zašto nisu izašli na teren. U odgovoru su naveli da im je žao zbog nastale situacije, kao i da je dežurni radnik trebalo detaljnije da objasni razloge.

„JVP Metković nije opremljena, niti su vatrogasci naše jedinice osposobljeni za navedene poslove, koji ujedno ne spadaju u nadležnost vatrogasaca“, navedeno je u odgovoru.

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Objasnili su da Zakon o vatrogastvu i prateći propisi ne predviđaju takve intervencije, što uključuje i uklanjanje stršljenova, osa i drugih insekata.

Kako kažu, vatrogasci zbog toga nisu dužni da se obučavaju niti da nabavljaju opremu za hvatanje otrovnica i drugih životinja. Ženu su uputili na komunalno redarstvo Grada Metkovića.

Iz jedinice su dodali da na takve pozive ne izlaze, te da ih svake godine prime nekoliko, ali da o njima ne vode statistiku. Svjesni su, kako navode, da ne postoji odgovarajuća institucija, na primjer iz oblasti veterine, koja bi se profesionalno bavila tim problemom.

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„Ipak, to ne znači da taj posao treba da preuzmu vatrogasci, koji za njega nisu obučeni ni opremljeni, a na kraju on nije ni u njihovoj nadležnosti“, zaključili su.

Poskoka je na kraju u kuhinji ubio njen prijatelj, objavila je Zadrić Matičević, koja tvrdi da nije bilo drugog izbora.

Poskok je strogo zaštićena vrsta

Poskok je jedna od tri vrste zmija otrovnica koje žive u Hrvatskoj. Prepoznatljiv je po rogiću na vrhu njuške i cik-cak šari duž leđa, a njegov ugriz zahtijeva hitnu ljekarsku pomoć.

Njegov otrov je snažan i može da izazove bol, oticanje, oštećenje tkiva, poremećaje cirkulacije, mučninu i druge ozbiljne simptome. Svaki ugriz otrovnice treba smatrati hitnim medicinskim stanjem i odmah potražiti ljekarsku pomoć, čak i ako se simptomi još nisu pojavili.

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Ugrizi su u Evropi relativno rijetki, dok su smrtni slučajevi u Hrvatskoj veoma rijetki zahvaljujući primjeni protivotrova. Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da su od 2005. do 2019. godine u Hrvatskoj zabilježena tri smrtna slučaja od ugriza zmije.

Poskok je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta, pa je zabranjeno namjerno ga hvatati, ubijati ili uznemiravati. Za fizičku osobu koja ga namjerno uhvati ili ubije, kada je riječ o neznatnom uticaju na očuvanost vrste, propisana je novčana kazna od približno 930 do 3.980 evra.