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Avion pun putnika umalo prišao Trampovom helikopteru: Pokrenuta istraga

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 20:51

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Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američke vlasti istražuju kako je putnički avion došao na manje od 2,5 kilometra od helikoptera „Marin jedan“ (Marine One) u kojem se nalazio predsjednik Donald Tramp. Obje letjelice bezbjedno su nastavile let.

Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion sa putnicima previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru „Marin jedan“, u kojem se nalazio predsjednik SAD Donald Tramp, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Predsjednički helikopter poletio je u utorak poslijepodne sa heliodroma Elipsa, na južnom travnjaku Bijele kuće, dok vazdušni saobraćaj na obližnjem civilnom aerodromu Vašington Nešnal nije bio obustavljen nekoliko minuta nakon polijetanja.

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Analiza komunikacije kontrole letenja pokazala je da su piloti **„Marina jedan“** najmanje tri puta obavijestili kontrolni toranj aerodroma Vašington Nešnal o planiranom polijetanju, ali izgleda da potvrda o prijemu poruke nije stigla.

„Kulo, da li me čujete? Marin jedan, tri minuta do polijetanja“, rekao je pilot helikoptera u 14.31 čas, nakon čega je ponovio poruku. Kontrolor leta odgovorio je da je prenos bio „prekinut i nejasan“.

„Marin jedan“ poletio je oko 14.33 časa, a samo minut kasnije sa aerodroma Vašington Nešnal polijetio je avion kompanije „Amerikan erlajns“ na letu ka Pensakoli, na Floridi.

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Podaci sa sajta Flajtradar24 pokazuju da je putnički avion prošao na manje od 1,5 milje, odnosno oko 2,4 kilometra, od predsjedničkog helikoptera. Ipak, obje letjelice bezbjedno su završile let.

Portparol američkih marinaca rekao je da je let „Marina jedan“ bio rutinski i da kontrolni toranj nije zadržavao posadu helikoptera niti mijenjao njegovu putanju.

Iz Bijele kuće poručili su da predsjednik Tramp ni u jednom trenutku nije bio ugrožen.

(B92)

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Donald Tramp

avion

Amerika

incident

bezbjednost

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