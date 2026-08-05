Infantino našao saveznika i nudi mu finale Mundijala

Predsednik Svjetske fudbalske federacije Đani Infantino neće, naravno, sjediti skrštenih ruku i gledati kako gubi moć koja je do juče bila na vrhuncu.

Poslije talasa kritika koje se gotovo sve do jedne svode na to da on više ne bi trebalo da bude na čelu FIFA, Infantino preduzima inicijativu koja mu, na dalji rok, može pomoći da održi vlast.

Naime, engleski Tajms prenosi da je Švajcarac navodno ponudio Maroku organizaciju finala narednog Mundijala 20230. godine koji će, uz ovu afričku državu, suorganizovati Portugalija i Španija. Iako je već sada za finale figurirao stadion Reala kao najveći favorit, Infantino ima drugu ideju - da to bude stadion "Hasan II" koji tek treba da bude sagrađen, kapaciteta 115.000 mjesta.

Fudbal UEFA se sprema za pravnu akciju protiv Infantina

Ovaj predlog stiže u posebno delikatnom trenutku za predsjednika FIFA, koji gotovo iz dana u dan gubi podršku u nastojanju da bude ponovo izabran.

Taj potez bi imao i političku dimenziju: Maroko je postao jedan od Infantinovih glavnih saveznika, a Rabat će biti domaćin narednog Kongresa FIFA, na kojem je za mart 2027. godine zakazan izbor predsjednika.

Tajms navodi da bi podrška Maroka mogla biti od posebnog značaja za Infantina, s obzirom na sve veće protivljenje njegovom vođstvu.

Fudbal Fudbalski savez Srbije udario na Đanija Infantina

Odabir Maroka za mjesto finala narednog Mundijala bio bi i veliki udarac za Španiju koja je do sada bila favorit za odigravanje najvažnijeg meča na turniru. Čak ni izgradnja velikog stadiona u Rabatu nije, do sada, ugrozila Španiju za domaćinstvo finala, međutim Infantino sada ima druge planove - velikim delom motivisane zarad njegovog opstanka na vlasti.

Sve ovo dešava se dok se Infantino suočava sa unutrašnjom krizom u FIFA-i zbog svog kontroverznog plana da privatnim investitorima proda deo budućih prihoda od Svjetskog prvenstva – inicijative od koje je na kraju odustao usljed snažnog protivljenja.

Gubitak podrške pojedinih saveza i mogućnost pojavljivanja alternativnih kandidata doveli su u pitanje njegov dalji ostanak na čelu organizacije, a list Tajms njegovo obraćanje Maroku tumači kao deo te borbe za prevlast.

(b92)