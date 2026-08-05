Svaki Srbin SUTRA DO PONOĆI mora da ispuni važan zadatak

Srpska pravoslavna crkva 6. avgusta obilježava praznik Svete velikomučenice Hristine, hrišćanske svetiteljke koja je stradala zbog vjere u Hrista u 3. veku. Njena životna priča govori o hrabrosti, istrajnosti i snazi vere, ali i o mladoj djevojci koja je, uprkos teškim iskušenjima, ostala vjerna svojim uvjerenjima.

Sveta Hristina rođena je u gradu Tiru, u današnjem Libanu, u porodici visokog rimskog službenika. Njen otac Urban bio je carski namjesnik i veliki pristalica mnogoboštva, pa je od svoje kćerke očekivao da poštuje tadašnje paganske običaje.

Ipak, sudbina mlade Hristine bila je drugačija. Iako je odrasla u domu u kojem hrišćanska vjera nije bila poznata, ona je, prema crkvenom predanju, pronašla put ka Hristu i zbog toga podnijela najteža stradanja.

Djevojka koja je odbila da se pokloni idolima

Prema predanju, roditelji su joj dali ime Hristina, iako tada nisu znali da će ono kasnije imati posebno značenje u njenom životu. Do svoje jedanaeste godine nije znala ništa o hrišćanstvu.

Zbog njene izuzetne ljepote, otac je odlučio da je skloni od svijeta i smjesti u visoku kulu, gdje je imala sve uslove za život. Dodijelio joj je sluškinje i donio zlatne i srebrne kipove božanstava kojima je trebalo svakodnevno da prinosi žrtve.

Međutim, prema crkvenom predanju, Hristina je u samoći počela da traga za istinom. Tada joj se javio anđeo Božji, koji ju je uputio u hrišćansku veru i nazvao je Hristovom nevjestom.

Nakon toga, mlada djevojka je odbacila paganske idole i polomila kipove koji su se nalazili u njenim odajama. Taj njen čin izazvao je bijes njenog oca, koji je odlučio da je kazni.

Stradala zbog vjere u Hrista

Urban je svoju kćerku izveo pred sud i naredio da bude mučena, a potom je bacio u tamnicu sa namjerom da je sutradan pogubi.

Ipak, prema predanju, te noći Urban je iznenada preminuo, prije nego što je izvršio svoju namjeru. Mučenje Svete Hristine nastavili su drugi namjesnici - Dion i Julijan.

Njena istrajnost tokom stradanja, kao i čuda koja su se, prema vjerovanju, događala tokom njenog mučenja, privukla su mnoge ljude hrišćanskoj vjeri.

(Ona.rs)