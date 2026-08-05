Sahranjen Milan Selak, otac Gorana Selaka

Milan Selak preminuo je 3. avgusta 2026. godine, u 72. godini života, od posljedica srčanog udara.

Ministar pravde se oprostio od oca, potresnim riječima, te poručio da je teško riječima opisati tugu i bol zbog rastanka, ali i ponos koji je, kako navodi u objavi, osjećao gledajući koliko je ljudi došlo danas da se posljednji put oprosti od njegovog oca i molitvom ga isprati na put vječnosti.

"Porodica, rodbina, prijatelji, poznanici i ljudi iz svih krajeva. Bio je to jedan od najmasovnijih posljednjih ispraćaja koje Banjaluka pamti. Posebno je bilo dirljivo vidjeti veliki broj sveštenika koji su služili opijelo i zajedničkom molitvom ispratili mog oca na vječni počinak", poručio je Selak, te dodao:

"Danas sam još jednom vidio koliko je bio voljen i poštovan. Bio je čovjek starog kova, otvorenih vrata i široke duše, koji je pomagao bez mnogo riječi, činio dobro ne tražeći ništa zauzvrat i uvijek znao da okupi i dočeka ljude kao svoje.Stotine poruka, poziva, fotografija i uspomena koje su stigle ovih dana govore isto. Otišao je dobar čovjek koji je ostavio dubok trag među ljudima i dobra djela po kojima će ostati upamćen".