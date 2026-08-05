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Nema dogovora u FBiH, rudari najavili protest

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 20:48

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Нема договора у ФБиХ, рудари најавили протест
Foto: Tanjug/AP

Predstavnici rudara nisu postigli dogovor, a naredni korak biće protesti koji su zakazani za petak ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.

Kako je za N1 izjavio Abdel Fazlić iz Sindikata radnika RMU Kakanj, na protestima će učestvovati rudari iz Kaknja i Breze, uz podršku Granskog sindikata.

"Ništa nije dogovoreno. Dalji koraci su protesti u petak ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici, od strane rudnika Kakanj i rudnika Breza. Imamo apsolutnu podršku od strane Granskog sindikata, tako da u petak očekujemo više od dvije hiljade rudara ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja. Priključiće se i svi drugi rudari iz rudnika u Federaciji BiH", rekao je Fazlić.

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Istakao je da rudari obavljaju jedan od najtežih poslova, ali da nemaju zdravstveno osiguranje.

"Šta da kažem, radimo jedan od najtežih poslova, idemo pod zemlju, a nemamo zdravstveno osiguranje. Ko to može da radi? Ovo je sramota", poručio je Fazlić.

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Tagovi :

rudari

Štrajk

FBiH

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