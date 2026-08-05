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Kolone vozila na izlazu iz BiH

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 20:17

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ГП Малјевац
Foto: Hak.hr/printscreen

Duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH , Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, navode u Auto-moto savezu.

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Tagovi :

Stanje na granicama

Auto-moto savez Republike Srpske

Kolone vozila

gužve na granici

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