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Uspostavljen saobraćaj na bijeljinskoj obilaznici, vatrogasci ostaju dežurati

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 20:24

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Ватрогасци Бијељина гашење пожара
Foto: InfoBijeljina

Na bijeljinskoj obilaznici uspostavljen je saobraćaj koji je bio potpuno obustavljen zbog požara niskog rastinja koji je zahvatio veliku površinu sa obje strane puta, rečeno je u policiji.

U gašenju požara učestvovalo je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila.

Zbog opasnosti da vjetar ponovo razbukta vatru, na terenu će ostati da dežura jedno vatrogasno vozilo.

Podsjetimo, nakon izbijanja požara, gusti dim je bio vidljiv iz više bijeljinskih naselja.

Apel građanima

Bijeljinski vatrogasci su apelovali na građane da se strpe još par dana, odnosno da ništa ne pale na otvorenom, zbog vreline koja vlada napolju.

"Ovdje u ovom slučaju nema neke štete, ali može se desiti gore", istakao je za InfoBijeljinu Mile Spasojević, starješina Teritorijalne vatrogasno - spasilačke jedinice te dodao da su u pomoć vatrogascima došle i dvije cisterne bijeljinskog "Komunalca".

Prema njegovim riječima, uzrok požara nije poznat.

I Gorska služba spasavanja Bijeljina je priskočila u pomoć na gašenju požara.

"Kada smo vidjeli da bukti požar nadomak deponije i grada, pozvali smo vatrogasce i stavili se na raspolaganje. Nas pet je došlo sa vatrogascima, zajedno sa predstavnicima 'Komunalca', da pomognemo u gašenju požara", rekao je za InfoBijeljinu Nenad Jovanović, ispred Gorske služba spasavanja Bijeljina, koji je takođe apelovao na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru.

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Tagovi :

Bijeljina

požar

Vatrogasci

Obilaznica

saobraćaj

vatra

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