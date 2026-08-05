Rekonstruisana Služba hitne medicinske pomoći u Derventi

Savremene prostorije, nova oprema i bolji uslovi za rad. Odmah su to primjetili i pacijenti. Radom Službe hitne medicinske pomoći u Derventi, kažu, bili su zadovoljni i ranije. Smatraju da će sada biti još bolje.

Šta kažu građani:

„Ja sam zadovoljna zaista“.

„ I do sada su oni pokazivali maks, a nadamo se daće sada biti mnogo mnogo bolje“.

„Svaki napredak je bolji“.

A bolji su i uslovi za rad. Rekonstrukcija prostorija i nabavka nove opreme, olakšanje je i za medicinske radnike.

„Dobili smo sve novo od prostorija do opreme, do aparata“, rekao je dr Adnan Tabaković, šef Hitne medicinske pomoći Derventa.

„Tako da smo uvjereni da ćemo u ovako renoviranim i adaptiranim prostorijama pružati kvalitetniju, efikasniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu“, rekla je glavna sestra Doma zdravlja Derventa, Biljana Radišković.

U sve je uloženo oko 670.000 maraka. Sredstva su obezbijedili Dom zdravlja i Gradska uprava Derventa.

„To je služba koja radi 365 dana i 24 sata i stvarno ja sam prezadovoljna sa svojim radnicima i oni su dočekali da imaju jako dobre uslove što su i zaslužili“, rekla je direktor Doma zdravlja, Biljana Nenadić.

„Grad Derventa će nastaviti da ulaže u naš zdravstveni sistem. U planu su nabavke novih vozila i ulaganje u novu opremu“, rekao je gradonačelnik Dervente, Igor Žunić.

I na tome se neće stati. A bolji uslovi značiće mnogo i đacima Medicinske škole u Derventi.

„Već smo razgovarali gradonačelnik i ja o tome šta bi još bilo neophodno infrastrukturno da se uradi, ne samo u samom objektu, nego i van kako bi ubrzala protočnost pacijenata i kako bi Dom zdravlja postao još bolji“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.

„Vi znate i upoznati ste da ovdje u Derventi postoji i odjeljenje medicinske struke pri Srednjoškolskom centru. Te učenike ćemo imati bolje uslove kada je u pitanju obavljanje stručne prakse“, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivoje Golubović .

U posljednjih šest mjeseci radnici Službe hitne medicinske pomoći u Derventi imali su više od 5.500 pregleda. Pružili su oko 6.000 usluga i više od 500 izašli sanitetom na teren.