Rekonstruisana Služba hitne medicinske pomoći u Derventi

Autor:Biljana Stokić
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Savremene prostorije, nova oprema i bolji uslovi za rad. Odmah su to primjetili i pacijenti. Radom Službe hitne medicinske pomoći u Derventi, kažu, bili su zadovoljni i ranije. Smatraju da će sada biti još bolje.
Šta kažu građani:
„Ja sam zadovoljna zaista“.
„ I do sada su oni pokazivali maks, a nadamo se daće sada biti mnogo mnogo bolje“.
„Svaki napredak je bolji“.
A bolji su i uslovi za rad. Rekonstrukcija prostorija i nabavka nove opreme, olakšanje je i za medicinske radnike.
„Dobili smo sve novo od prostorija do opreme, do aparata“, rekao je dr Adnan Tabaković, šef Hitne medicinske pomoći Derventa.
„Tako da smo uvjereni da ćemo u ovako renoviranim i adaptiranim prostorijama pružati kvalitetniju, efikasniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu“, rekla je glavna sestra Doma zdravlja Derventa, Biljana Radišković.
U sve je uloženo oko 670.000 maraka. Sredstva su obezbijedili Dom zdravlja i Gradska uprava Derventa.
„To je služba koja radi 365 dana i 24 sata i stvarno ja sam prezadovoljna sa svojim radnicima i oni su dočekali da imaju jako dobre uslove što su i zaslužili“, rekla je direktor Doma zdravlja, Biljana Nenadić.
„Grad Derventa će nastaviti da ulaže u naš zdravstveni sistem. U planu su nabavke novih vozila i ulaganje u novu opremu“, rekao je gradonačelnik Dervente, Igor Žunić.
I na tome se neće stati. A bolji uslovi značiće mnogo i đacima Medicinske škole u Derventi.
„Već smo razgovarali gradonačelnik i ja o tome šta bi još bilo neophodno infrastrukturno da se uradi, ne samo u samom objektu, nego i van kako bi ubrzala protočnost pacijenata i kako bi Dom zdravlja postao još bolji“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
„Vi znate i upoznati ste da ovdje u Derventi postoji i odjeljenje medicinske struke pri Srednjoškolskom centru. Te učenike ćemo imati bolje uslove kada je u pitanju obavljanje stručne prakse“, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivoje Golubović .
U posljednjih šest mjeseci radnici Službe hitne medicinske pomoći u Derventi imali su više od 5.500 pregleda. Pružili su oko 6.000 usluga i više od 500 izašli sanitetom na teren.
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