Nije usvojen izvještaj o radu gradonačelnika - troši više nego što ima

Da objasni kako je radio i da li je postupao po zakonu, Ljubiša Petrović se danas pred odbornicima pojavio nije.

Sa njim i bez njega matematika ne laže- potrošio je 15 miliona KM van budžetskog okvira za prošlu godinu, od čega više od 11 miliona za plate zaposlenih u Gradskoj upravi. Izvršio je više od 80 realokacija, a 40 već u prva tri mjeseca ove godine. Na redu je kredit.

"Mi ćemo da se kreditno zadužimo 10 miliona KM da rekonstruišemo ulice, a 11 miliona KM je samo u jednoj godini otišlo na prekomjeran broj zaposlenih u Gradskoj upravi. Ta brojka je, zajedno sa ostalim nižebudžetskim korisnicima, gotovo 1.000 radnika", rekao je šef Kluba odbornika SNSD u Skupštini grada Bijeljina, Aleksandar Ostojić.

Pred odbornicima Petrovića je pravdao savjetnik i menadžer grada, uglavnom se „hvatajući“ za sporedne stvari dok je suština izostala. Drugi grad u RS sve više korača ka listi drugi ali otpozadi, mnogi to pripisuju neželji gradonačelnika da radi zajedno sa državnim institucijama. Savjetnici tvrde suprotno.

„Tu smo slušali neke komentare koji nemaju direktne veze sa radom Gradske uprave, tu smo slušali o nekim tapšanjima, nekim pozivima na kafu koje je premijer Minić upućivao prilikom dolaska u Bijeljinu. Naš je stav da saradnja mora biti institucionalna tu smo istakli ključno da je grad Bijeljina uvijek bio otvoren za saradnju“, rekao je savjetnik gradonačelnika Bijeljine Radoslav Ostojić.

Da je grad u problemu pokazuje i činjenica da je samo za sudske sporove potrošio 3,6 miliona KM. Ne smanjuje se ni prekomjeran broj zaposlenih u Gradskoj upravi, nego je sve veći.Ukazuje li ko Ljubiši Petroviću da radi kako ne treba pitaju se u Skupštini grada?

„Što se tiče konsolidovanog izvještaja primjećene su brojne neregularnosti u budžetu grada Bijeljina i takođe u neizmirenim obavezama iz prethodnog perioda koje prelaze preko 15 miliona, ono što smo se ovdje svi jasno i glasno zapitali jeste da li iko od ljudi koji radi u Odjeljenju za finansije ukazuje gradonačelniku na brojne nepravilnosti koje koje imaju u tim izvještajima odnosno u samom tom radu'“, rekla je predsjednik Skupštine grada Bijeljina, Željana Arsenović.

Neke od 63 tačke dnevnog reda koliko se našlo na današnjoj sjednici , a koje su usvojene su i davanje saglasnosti na dopunu cjenovnika komunalnih usluga i prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, tako da se uvodi fiksni, obavezni dio cijene. Nije usvojen izvještaj ni plan rada Gradske toplane. Sudeći po riječima predstavnike, već sada je sasvim izvjesno da se za grijanje Semberci počnu snalaziti na druge načine.