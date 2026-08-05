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Borba Arsenala i Real Madrida oko Vinisijusa

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 22:34

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Винисијус на мечу против Бајерна
Foto: Tanjug / AP / Lennart Preiss

Fudbalski klub Real Madrid ponudio je Vinisijusu Žunioru poboljšane uslove u novom ugovoru kako bi zadržao brazilskog fudbalera na stadionu "Santjago Bernabeu", prenijeli su španski i engleski mediji.

Dvadesetšestogodišnji krilni napadač nalazi se u posljednjoj godini aktuelnog ugovora, a posljednjih nedjelja za njegove usluge interesovanje je pokazao Arsenal.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), pregovori između Vinisijusa i Reala ranije su bili u zastoju, ali je madridski klub sada izašao sa novom ponudom. Brazilac je, prema dostupnim informacijama, zadovoljan poboljšanim uslovima, dok u Realu čekaju njegov konačan odgovor.

Ukoliko Vinisijus odbije produženje saradnje, Arsenal je spreman da intenzivira napore i krene u realizaciju transfera.

Vinisijus je jedan od ključnih igrača Real Madrida posljednjih sezona, a sa klubom je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu šampiona i titule prvaka Španije.

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Vinisijus Žunior

Real Madrid

Arsenal

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