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Premijer liga: Radnik kreće iz Sarajeva

Autor:

Jovana Kecman
05.08.2026 19:46

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фудбалери Радника утакмица фудбал
Foto: ATV

Fudbaleri Radnika spremno dočekuju start sezone. Tokom ljeta tim je pretrpio brojne promjene.

Došlo je sedam novih igrača, a nov je i šef stručnog štaba. Bojan Krulj zadovoljan je pripremnim periodom, a cilj Radnika je, ističe, da bude bolji nego prošle sezone.

Radnik u prvom kolu gostuje Sarajevu. Igrači motivisani da na terenu pokažu šta su uradili u proteklom periodu.

U Radniku do kraja prelaznog roka očekuju još nekoliko pojačanja kako bi dodatno osnažili ekipu. Utakmica u Sarajevu igra se u subotu u 21 čas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

FK Radnik

Premijer liga

Fudbal utakmica

Sarajevo

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