Premijer liga: Radnik kreće iz Sarajeva

Autor:Jovana Kecman
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Fudbaleri Radnika spremno dočekuju start sezone. Tokom ljeta tim je pretrpio brojne promjene.
Došlo je sedam novih igrača, a nov je i šef stručnog štaba. Bojan Krulj zadovoljan je pripremnim periodom, a cilj Radnika je, ističe, da bude bolji nego prošle sezone.
Radnik u prvom kolu gostuje Sarajevu. Igrači motivisani da na terenu pokažu šta su uradili u proteklom periodu.
U Radniku do kraja prelaznog roka očekuju još nekoliko pojačanja kako bi dodatno osnažili ekipu. Utakmica u Sarajevu igra se u subotu u 21 čas.
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