Premijer liga: Radnik kreće iz Sarajeva

Došlo je sedam novih igrača, a nov je i šef stručnog štaba. Bojan Krulj zadovoljan je pripremnim periodom, a cilj Radnika je, ističe, da bude bolji nego prošle sezone.

Radnik u prvom kolu gostuje Sarajevu. Igrači motivisani da na terenu pokažu šta su uradili u proteklom periodu.

U Radniku do kraja prelaznog roka očekuju još nekoliko pojačanja kako bi dodatno osnažili ekipu. Utakmica u Sarajevu igra se u subotu u 21 čas.