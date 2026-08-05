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Vatra se približila kućama u trebinjskom selu Poljice Petrovo

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 22:32

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Требиње пожар
Foto: RTRS

Vatra se približila kućama i ugrozila domaćinstva u selu Poljice Petrovo, potvrdio je ovo za RTRS komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Vatra je prišla i selu Marići.

- Sve raspoložive snage vatrogasne jedinice su angažovane, a na terenu su i mještani. Gašenje požara otežavaju izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra - naveo je Kašiković.

Reporter RTRS javlja da trenutno kuće nisu ugrožene, ali da gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je oko 40 vatrogasaca i mještana. Cilj je da se vatra odbije što dalje od kuća. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć.

Ujutru od šest časova dejstvovaće ponovo helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi :

Trebinje

Dejan Kašiković

Vatrogasci

vatra

Poljice Petrovo

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