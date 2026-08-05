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“Moj Beograde, zagrli me” izazvalo dramu na mrežama: Ko je autor, Ceca ili Merlin?

05.08.2026 22:20

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Пјевачица Цеца Ражнатовић у бијелој хаљини позира пред камером.
Foto: cecaraznatovic/Instagram/Screenshot

Jedan komentar na društvenim mrežama bio je dovoljan da pokrene lavinu reakcija i ponovo u fokus vrati jedan od najvećih hitova Svetlane Cece Ražnatović, pjesmu “Beograd”.

Na društvenoj mreži X jedan korisnik napisao je da je Dino Merlin autor čuvenog stiha “Moj Beograde, zagrli me”, međutim, uslijedio je odgovor folk zvijezde koji je mnoge iznenadio, prenosi Blic.

– Te stihove sam napisala ja – kratko je poručila Ceca.

Njena tvrdnja izazvala je brojne komentare, budući da se dugo smatralo da je Dino Merlin autor kompletnog teksta ove pjesme.

Ceca je, međutim, sada otkrila da je upravo pomenuti stih nastao iz njenog pera, dok je Merlin autor ostatka pjesme.

Ovo nije prvi put da se govori o tome kako je nastao veliki hit.

Dino Merlin je otkrio da je pjesmu “Beograd” napisao upravo za Cecu početkom 1991. godine u Švajcarskoj, demantujući priče da je numera prvobitno bila namijenjena njemu.

Učestvovala u stvaranju i drugih pjesama

Ceca je i ranije isticala da je često učestvovala u stvaranju svojih pjesama, dodajući pojedine stihove ili predlažući izmjene, pa njena najnovija objava pokazuje da je dala svoj doprinos i nastanku jednog od najvećih hitova u karijeri.

U daljoj prepisci korisnici mreže su podsjetili da Ceca nije bila samo izvođač svojih velikih hitova, nego da je učestvovala i u stvaranju pojedinih numera.

– Šta sve Ceca nije napisala, i drugu strofu za ‘Oproštajna večera’, ‘Pustite me da ga vidim’. Za mnoge pjesme baš ona je davala ideje i neku riječ dodavala – bio je jedan od komentara.

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Tagovi :

Svetlana Ceca Ražnatović

Dino Merlin

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