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"Prebilovci su sveto mjesto bola i opomene"

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 21:54

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Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja, gdje je život pobijedio smrt, a vjera strah i zaborav.

"Avgust je težak mjesec, ispunjen bolom za srpski narod. Rijetki su dani, ali i mjesta na kojima se ne sjećamo stradanja. Jedno od mjesta najvećeg stradanja jesu Prebilovci, sveto mjesto bola i opomene", naveo je Minić na Iksu.

Prema njegovim riječima, 85 godina nakon strašnog zločina nad nedužnim narodom "naša dužnost da čuvamo istinu i da budućim pokoljenjima ostavimo sjećanje na mučenike čija je jedina krivica bila ime, vjera i porijeklo".

Večernjim bogosluženjem u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima večeras je počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu

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Tagovi :

Savo Minić

Prebilovci

stradanje Srba

kultura sjećanja

Republika Srpska

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