"Prebilovci su sveto mjesto bola i opomene"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja, gdje je život pobijedio smrt, a vjera strah i zaborav.

"Avgust je težak mjesec, ispunjen bolom za srpski narod. Rijetki su dani, ali i mjesta na kojima se ne sjećamo stradanja. Jedno od mjesta najvećeg stradanja jesu Prebilovci, sveto mjesto bola i opomene", naveo je Minić na Iksu.

Avgust je težak mjesec, ispunjen bolom za srpski narod. Rijetki su dani, ali i mjesta na kojima se ne sjećamo stradanja. Jedno od mjesta najvećeg stradanja jesu Prebilovci, sveto mjesto bola i opomene.

Osamdeset pet godina nakon strašnog zločina nad nedužnim narodom, naša je dužnost… pic.twitter.com/OgDwG94zC9 — Savo Minić (@minic_savo) August 5, 2026

Prema njegovim riječima, 85 godina nakon strašnog zločina nad nedužnim narodom "naša dužnost da čuvamo istinu i da budućim pokoljenjima ostavimo sjećanje na mučenike čija je jedina krivica bila ime, vjera i porijeklo".

Večernjim bogosluženjem u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima večeras je počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu