Dunav se povukao, brodovi stali: Ovakve prizore ne pamte ni penzionisani kapetani

Izrazito nizak vodostaj Dunava posljednjih dana ozbiljno otežava plovidbu kod Vukovara. Dio brodova više ne može da nastavi put, teretnjaci stoje nasukani, a najveća hrvatska riječna luka već deset dana gotovo da nema saobraćaja.

Vodostaj Dunava kod Vukovara pao je na minus 60 centimetara. Na pojedinim dijelovima plovnog puta rijeka je duboka samo oko 1,2 metra, zbog čega brodovi moraju da smanjuju količinu tereta ili potpuno obustave plovidbu.

Nizak vodostaj otkrio je sprudove, kamenje i druge podvodne prepreke koje su pri uobičajenim nivoima rijeke skrivene.

"Pazimo na sve sprudove, pazimo na to kamenje, odnosno sve podvodne zapreke koje su do sada bile pod vodom i nisu bile dostupne. Sad, nažalost, malo-malo imamo problema s tim", rekao je predsjednik Sportsko-ribolovnog udruženja Dunav Vukovar Saša Piljaš, prenosi HRT.

Dva teretna broda nasukana kod Erduta

Problemi su prvo pogodili manje čamce, a sada otežavaju plovidbu i najvećim plovilima.

"Plovni put trebao bi biti dubok barem dva metra da bi se brodarima isplatilo prevoziti teret. Sve ispod toga voze sa smanjenim kapacitetom pa je pitanje isplativosti", kazao je rukovodilac Službe bezbjednosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Vukovar Borna Čerina.

U Vukovaru je već sedmicu dana privezan kruzer, dok su kod Erduta nasukana dva teretna broda.

"Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut dva teretna broda koja su se prije nekoliko dana nasukala i stoje tamo. Ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj", naveo je Čerina.

Luka Vukovar deset dana bez plovidbe

Posljedice niskog vodostaja osjeća i Luka Vukovar. Brodari su proteklih sedmica još dolazili sa gotovo upola manje tereta, ali sada je i takav saobraćaj zaustavljen.

"U zadnjih deset dana uopće nemamo plovnosti. Sve barže stoje usidrene ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz", rekao je direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak, prenosi Index.hr.

Ako se vodostaj uskoro ne podigne, luka bi mogla da izgubi veliki dio ugovorenog prometa.

"Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna tri mjeseca trebali su preko Luke Vukovar realizirati oko 200 tisuća tona robe, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. Postaje upitno hoće li se partneri organizirati na neki drugi način prijevoza, kargom ili kamionskim prijevozom", istakao je Kuprešak.

Penzionisani lučki kapetan: Ovakvo nešto ne pamtim

Penzionisani lučki kapetan Ivan Barović, koji je više od 20 godina radio na Dunavu, rekao je da ovakvu situaciju do sada nije doživio.

"Bilo je i ledostaja oko Dalja, bilo je i visokih vodostaja kada smo na ovom mjestu imali poplavu. Međutim, ovako nizak vodostaj nikad nije bio", rekao je Barović.

Dunav je gotovo cijele godine plovan, a prekidi su se do sada uglavnom događali zbog leda ili poplava. Ovako dugotrajna obustava plovidbe kod Vukovara, tvrdi Barović, nije zabilježena.

"Kapetani moraju upotrijebiti sve svoje znanje kako bi mogli sigurno dovesti brodove u luke. Druga je stvar koliko je isplativo nakrcati brod do 50 posto svoga gaza da bi mogao proći u određenim područjima", kazao je.

Upozorio je da ovakvi uslovi možda neće ostati izolovan slučaj.

"Bojim se da ne možemo biti previše optimistični, ali moramo poduzeti određene korake. Ovo je situacija kada imate sušu kod nas, a poplave na nekom drugom području", istakao je.

Najniži izmjereni vodostaj Dunava kod Vukovara zabilježen je prije otprilike sto godina i iznosio je minus 110 centimetara.