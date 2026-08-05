Logo

Vulkanski pepeo ugrozio više od 29.000 ljudi

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 22:04

Komentari:

0
Превод на српски (ијекавица): Лава тече низ падине, а облаци пепела избијају из кратера вулкана Фуего, посматрано из Сан Хуан Алотенанга у Гватемали, уторак, 4. август 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moises Castillo

Pepeo iz vulkana Fuego u Gvatemali pogodio je više od 29.000 ljudi, dok je više od 1.400 stanovnika evakuisano, izjavila je danas izvršni sekretar Nacionalne koordinacije za smanjenje rizika od katastrofa Klodin Ogaldes.

"Zbog erupcije je evakuisana 1.421 osoba. Pad vulkanskog pepela pogodio je više od 29.000 ljudi", rekla je Ogaldesova u video-snimku objavljenom na internet stranici lista "Prensa Libre".

Ona je savjetovala stanovnicima da zatvore prostore u kojima čuvaju hranu i vodu i da prekriju nos vlažnom tkaninom kako bi smanjili rizik od udisanja pepela.

Posljednja erupcija vulkana desila se juče. Prouzrokovala je visoke stubove dima i vulkanskog pepela, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gvatemala

erupcija vulkana

vulkanski pepeo

vulkan Fuego

Komentari (0)

Više iz rubrike

Откривено ко има најбољу тајну службу

Svijet

Otkriveno ko ima najbolju tajnu službu

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Svijet

Avion pun putnika umalo prišao Trampovom helikopteru: Pokrenuta istraga

3 h

0
Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Svijet

Tlo gori na 75 stepeni, tri osobe preminule: Evropska država u panici

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Rastu tenzije između Vašingtona i Pekinga: Kina odgovorila sankcijama

3 h

0

  • Najnovije

23

01

"Pusti me mama, mrtav sam.." Srceparajuća ispovijest majke Dejana Mitrovića koji je poginuo u nesreći

22

51

UN upozorava: ISIS je i dalje živ

22

44

Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene

22

34

Borba Arsenala i Real Madrida oko Vinisijusa

22

32

Vatra se približila kućama u trebinjskom selu Poljice Petrovo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima