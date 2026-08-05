Otkriveno ko ima najbolju tajnu službu

Britanska Tajna obavještajna služba MI6 najmoćnija je spoljna obavještajna služba u Evropi, ispred službi Francuske i Holandije, pokazalo je istraživanje francuskog lista „L’Ekspres“, u kojem je učestvovalo 60 stručnjaka iz 25 zemalja.

MI6 je u istraživanju osvojio 251 bod, a posebno je pohvaljen zbog stručnosti u regrutovanju visokopozicioniranih doušnika i sposobnosti prodiranja u vladajuće elite u Rusiji, Kini, Iranu i Turskoj, prenosi „Gardijan“.

Francuska tajna služba, Generalni direktorat za spoljnu bezbjednost (DGSE), zauzela je drugo mjesto sa 169 bodova, zahvaljujući globalnom dometu i operativnim sposobnostima.

Među pet zemalja sa najmoćnijim tajnim službama na evropskom kontinentu, prema ocjenama stručnjaka, nalaze se i Holandija, Ukrajina i Njemačka, dok je slovačka tajna služba ocijenjena kao najlošija, prenosi Tanjug.

Bivši šef operacija za Evropu i Evroaziju u američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA) Ralf Gof ocijenio je da „Britanci prednjače“ po poznavanju dešavanja u Ukrajini, dok su Sjedinjene Američke Države „odmah iza njih“.

Bivši šef stanice CIA Robert Gorelik izjavio je da Velika Britanija „ima ubjedljivo najjače tajne službe u Evropi“, dodajući da je „MI6 izvanredan“.

Blejz Metreveli je prošle godine postala prva žena na čelu MI6, preuzevši funkciju od Ričarda Mura. Ona je jedna od svega nekoliko osoba za koje je javno poznato da rade za tu tajnu službu.

Bivši šef francuskog DGSE-a izjavio je da „Britanci imaju sposobnost da igraju dugoročnu igru, ulažući u izvore tokom desetogodišnjeg perioda, donekle poput Rusa. I imaju osjećaj za prljave trikove“.

DGSE, čiji je rad prikazan u francuskoj seriji „Biro“, ocijenjen je kao jedna od najboljih službi na svijetu u borbi protiv terorizma.

Ova služba poznata je i po tajnim operacijama „eliminisanja“ osoba koje se smatraju prijetnjom po francusku bezbjednost. Bivši francuski predsjednik Fransoa Oland javno je govorio o izvođenju najmanje 40 operacija u kojima su ubijene „visokovrijedne“ ljudske mete na Bliskom istoku i u Africi, navodi se u knjizi objavljenoj 2017. godine.