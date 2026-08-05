Logo

Otkriveno ko ima najbolju tajnu službu

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 21:48

Komentari:

0
Откривено ко има најбољу тајну службу
Foto: Envato/africaimages

Britanska Tajna obavještajna služba MI6 najmoćnija je spoljna obavještajna služba u Evropi, ispred službi Francuske i Holandije, pokazalo je istraživanje francuskog lista „L’Ekspres“, u kojem je učestvovalo 60 stručnjaka iz 25 zemalja.

MI6 je u istraživanju osvojio 251 bod, a posebno je pohvaljen zbog stručnosti u regrutovanju visokopozicioniranih doušnika i sposobnosti prodiranja u vladajuće elite u Rusiji, Kini, Iranu i Turskoj, prenosi „Gardijan“.

Francuska tajna služba, Generalni direktorat za spoljnu bezbjednost (DGSE), zauzela je drugo mjesto sa 169 bodova, zahvaljujući globalnom dometu i operativnim sposobnostima.

Među pet zemalja sa najmoćnijim tajnim službama na evropskom kontinentu, prema ocjenama stručnjaka, nalaze se i Holandija, Ukrajina i Njemačka, dok je slovačka tajna služba ocijenjena kao najlošija, prenosi Tanjug.

Bivši šef operacija za Evropu i Evroaziju u američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA) Ralf Gof ocijenio je da „Britanci prednjače“ po poznavanju dešavanja u Ukrajini, dok su Sjedinjene Američke Države „odmah iza njih“.

Bivši šef stanice CIA Robert Gorelik izjavio je da Velika Britanija „ima ubjedljivo najjače tajne službe u Evropi“, dodajući da je „MI6 izvanredan“.

Blejz Metreveli je prošle godine postala prva žena na čelu MI6, preuzevši funkciju od Ričarda Mura. Ona je jedna od svega nekoliko osoba za koje je javno poznato da rade za tu tajnu službu.

Bivši šef francuskog DGSE-a izjavio je da „Britanci imaju sposobnost da igraju dugoročnu igru, ulažući u izvore tokom desetogodišnjeg perioda, donekle poput Rusa. I imaju osjećaj za prljave trikove“.

DGSE, čiji je rad prikazan u francuskoj seriji „Biro“, ocijenjen je kao jedna od najboljih službi na svijetu u borbi protiv terorizma.

Ova služba poznata je i po tajnim operacijama „eliminisanja“ osoba koje se smatraju prijetnjom po francusku bezbjednost. Bivši francuski predsjednik Fransoa Oland javno je govorio o izvođenju najmanje 40 operacija u kojima su ubijene „visokovrijedne“ ljudske mete na Bliskom istoku i u Africi, navodi se u knjizi objavljenoj 2017. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tajna služba

Evropa

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.

Fudbal

Infantino našao saveznika i nudi mu finale Mundijala

3 h

0
нови гласачки листићи ЦИК БиХ

BiH

Evo kako će izgledati glasački listići

3 h

0
Пале изградња вртића

Gradovi i opštine

Pale: Počela izgradnja vrtića u Obilićevu koju finansira Kabinet predsjednika Srpske

3 h

0
Поскок ушао у кућу док су унутра била д‌јеца

Zanimljivosti

Poskok ušao u kuću dok su unutra bila d‌jeca

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Svijet

Avion pun putnika umalo prišao Trampovom helikopteru: Pokrenuta istraga

3 h

0
Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Svijet

Tlo gori na 75 stepeni, tri osobe preminule: Evropska država u panici

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Rastu tenzije između Vašingtona i Pekinga: Kina odgovorila sankcijama

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva će odgovoriti na protjerivanje ruskih diplomata iz Austrije

4 h

0

  • Najnovije

23

01

"Pusti me mama, mrtav sam.." Srceparajuća ispovijest majke Dejana Mitrovića koji je poginuo u nesreći

22

51

UN upozorava: ISIS je i dalje živ

22

44

Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene

22

34

Borba Arsenala i Real Madrida oko Vinisijusa

22

32

Vatra se približila kućama u trebinjskom selu Poljice Petrovo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima