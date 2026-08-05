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Pare će im padati s neba: Ova tri znaka zaboravljaju na prazan novčanik

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ATV redakcija
05.08.2026 11:14

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Илустрација - Паре
Foto: Pexels

Od 15. avgusta ovi znaci zaboravljaju na dugove! Pare padaju s neba, prazan novčanik postaje prošlost, a sudbina donosi neviđeno bogatstvo.

Blizanci, Rak i Djevica od 15. avgusta zaboravljaju šta znači prazan novčanik. Pare im padaju s neba iz pravaca koje nisu ni očekivali, u iznosima koji rješavaju sve od‌jednom. Dugovi koji su ih pritiskali mesecima počinju da nestaju jedan po jedan.

Nebo je odlučilo – pare počinju da stižu brže nego što ih ova tri znaka mogu potrošiti.

Blizanci

Blizancima od 15. avgusta pristiže novac koji je negde zaglavio, stara isplata, povraćaj poreza ili dug koji su davno otpisali u glavi. Iznos nije sitan da samo zakrpi rupu, već suma koja zatvara stare obaveze i ostavlja nešto sa strane. Novčanik koji je bio prazan puni se brže nego što Blizanci uspijevaju da isprate.

Uz to, nova poslovna prilika koja se otvara sredinom avgusta donosi stabilan prihod kakav Blizanci nisu imali godinama. Obaveze prema banci i prijateljima gase se jedna po jedna, a na računu ostaje više nego u poslednjih godinu dana.

Rak

Rak je navikao da se bori za svaki dinar, ali od 15. avgusta ta borba prestaje. Stari dug koji je bio otpisan vraća mu se do poslednje pare, a poslovna ponuda koja stiže bez najave nosi cifre o kojima Rak nije smeo ni da sanja. Prazan novčanik počinje da se puni tako da se svi planovi za jesen mijenjaju.

Tu se ne završava. Sredinom avgusta Raku se rešava i imovinsko pitanje koje je stajalo godinama. Bilo da je u pitanju nasledstvo, sudski spor ili staro potraživanje, novac koji dolazi briše sve minuse od‌jednom. Rak od 15. avgusta konačno diše punim plućima.

Djevica

Djevica je godinama stezala kaiš i odricala se svega. Od 15. avgusta to se mijenja jednom zauvijek. Posao koji je dugo stajao kreće, ugovor koji se razvlačio dobija potpis, a neočekivana ponuda donosi novac koji pokriva sve dugove od‌jednom. Djevica od sredine avgusta ne prepoznaje svoj novčanik.

Pored poslovnog preokreta, Djevici se sredinom avgusta vraća i novac koji je pozajmila i odavno otpisala. Svaki dinar koji je čekao stiže od‌jednom, i Djevica konačno može da planira budućnost bez straha od računa koji čekaju.

Pare im padaju s neba i to nije slučajnost

Sredina avgusta donosi planetarni raspored koji ide direktno u korist ova tri znaka. Sve što je bilo blokirano, novac, ugovori, isplate, počinje da se odmotava od‌jednom. Blizanci, Rak i Djevica od 15. avgusta žive onako kako su godinama sanjali, prenosi Krstarica.

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