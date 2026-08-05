Srbina romantika zamalo koštala glave

Sve je počelo kao romantičan gest na ljetovanju, ali se moglo pretvoriti u noćnu moru. Jednog Srbina je upravo romantika mogla koštati glave tokom odmora u Grčkoj

Nesvakidašnje iskustvo jednog mladog para koji se vratio iz Grčke, skrenulo je pažnju na to da naizgled bezazlene situacije mogu da se završe tragično. Svoje iskustvo podijelili su javno, kako bi upozorili i druge na opasnost iz koje su se pukom srećom izvukli.

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Kako je navela autorka objave na stranici "Grčka info", cilj njenog javnog obraćanja je da upozori na ono što se dogodilo, kako se nikome ne bi ponovilo.

"Naime, momak mi je u Grčkoj otkinuo cvijet oleandera zubima, ne uspjevši da počupa rukom. Sama je sreća i Bogu hvala što je osjetio gorčinu odmah te sam mu rekla da ispljune kako je i bilo, pa nije progutao. Po povratku sa puta, 48 sati kasnije saznajemo da je svaki dio biljke izuzetno otrovan i može izazvati ozbiljne tegobe do najgoreg ishoda. Mi smo Bogu hvala prošli dobro, ali neko će se možda zamisliti i neće razmišljati te će se izložiti kao mi u neznanju potencijalnom velikom riziku", napisala je ona.

Lijep i opasan

Ljetovanje u Mediteranu teško je zamisliti bez raskošnog grmlja oleandera koje krasi ulice, dvorišta, šetališta, pa i autoputeve širom Grčke, Crne Gore i Hrvatske.

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Međutim, iza prelijepih ružičastih, bijelih i crvenih cvjetova krije se jedna od najotrovnijih biljaka na svijetu i to je činjenica o kojoj mnogi turisti ne razmišljaju dok uživaju u ljetnjim čarima.

Oleander sadrži moćne kardiotonične glikozide, od kojih su najpoznatiji oleandrin i neriin. Ovi toksini direktno utiču na rad srca i centralnog nervnog sistema. Ono što je posebno rizično jeste to što su svi dijelovi biljke toksični — stabljika, listovi, cvjetovi, pa čak i korijen.

Čak i najmanja količina biljnog soka (mleča) koja dospije u organizam ili na sluzokožu može izazvati reakciju. U opisanom slučaju sa društvenih mreža, izuzetno je srećna okolnost što je mladić odmah osjetio jaku gorčinu i ispljunuo cvijet, sprečavajući unos toksina u stomak.

Simptomi trovanja oleanderom:

Digestivni trakt: Jaka mučnina, povraćanje, pojačano lučenje pljuvačke, bolovi u stomaku i dijareja.

Jaka mučnina, povraćanje, pojačano lučenje pljuvačke, bolovi u stomaku i dijareja. Kardiovaskularni sistem : Usporen ili nepravilan rad srca (aritmija, bradikardija), pad krvnog pritiska, a u teškim slučajevima i zastoj srca.

: Usporen ili nepravilan rad srca (aritmija, bradikardija), pad krvnog pritiska, a u teškim slučajevima i zastoj srca. Nervni sistem: Vrtoglavica, pospanost, zbunjenost, širenje zenica, pa i gubitak svijesti.

Nije opasno samo žvakanje

Pored direktnog unosa u usta, postoje i druge situacije u kojima oleander predstavlja ozbiljnu prijetnju:

Kontakt sa sokom biljke : Prilikom kidanja grana ili cvjetova, biljni sok može izazvati iritaciju kože, osip i plikove. Posebno je opasno ukoliko rukama na kojima se nalazi sok protrljate oči.

: Prilikom kidanja grana ili cvjetova, biljni sok može izazvati iritaciju kože, osip i plikove. Posebno je opasno ukoliko rukama na kojima se nalazi sok protrljate oči. Dim od paljenja : Drvo i grane oleandera nikada ne treba koristiti za potpalu roštilja ili logorske vatre. Dim koji nastaje sagorijevanjem je izuzetno toksičan i može izazvati ozbiljne respiratorne i sistemske tegobe.

: Drvo i grane oleandera nikada ne treba koristiti za potpalu roštilja ili logorske vatre. Dim koji nastaje sagorijevanjem je izuzetno toksičan i može izazvati ozbiljne respiratorne i sistemske tegobe. Voda u vazi: Voda u kojoj su stajali odsječeni cvjetovi oleandera postaje otrovna i predstavlja veliku opasnost ako je slučajno popiju mala djeca ili kućni ljubimci.

Šta uraditi ako dođe do kontakta ili trovanja?

Ukoliko dođe do slučajnog kontakta ili gutanja dijelova biljke, neophodno je reagovati smireno ali brzo. Isperite usta velikom količinom vode i odmah ispljunite sadržaj. Ako je sok dospio na kožu ili u oči, temeljno ih isperite tekućom vodom.

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U slučaju gutanja, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć i obavijestite ljekare o kojoj je biljci riječ. Ne pokušavajte sami izazvati povraćanje bez konsultacije sa ljekarom, piše "Kurir".

Dakle, uživajte u ljepoti mediteranske flore, ali je posmatrajte iz daljine. Ne berite cvjetove i ne dopustite djeci i kućnim ljubimcima da dolaze u kontakt sa nepoznatim biljkama tokom odmora.