Muškarac ubijen u Cazinu, zločinu kumovao sukob

U naselju Tržačke Raštele kod Cazina danas je došlo do sukoba između dvije osobe, tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje.

Prema informacijama, jedna osoba je smrtno stradala, dok su pripadnici policije ubrzo nakon događaja uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim d‌jelom.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a više informacija biće poznato nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija, prenosi Avaz.