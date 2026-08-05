Finansijsko poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica pod lupom OJT u Bijeljini

Pod lupom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini našlo se finansijsko poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica. Zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa formiran je KTA predmet koji se odnosi na poslovanje ove javne ustanove u 2022. godini. U toku su predistražne radnje, prikupljanje dokumentacije i provjera navoda iz prijave, nakon čega će Tužilaštvo odlučiti da li postoje osnovi za pokretanje istrage.

,,Tužilaštvo i nadležne Policijske uprave postupaju u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, a dužnost tužioca u skladu sa odredbom člana 43. ZKP RS jeste da odmah nakon saznanja da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo, preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovođenja istrage, pronalaženja osumnjičenog, rukovođenja i nadžora nad istragom. Nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza, tužilac će biti u prilici da donese konačnu tužilačku odluku.“, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Na informativne razgovore u PU Zvornik pozvano je 26 sadašnjih i bivših zaposlenih i saradnika Memorijalnog centra. Svi su saslušani u svojstvu svjedoka.

,,Policijski službenici Policijske uprave Zvornik, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, postupaju u predmetu koji se odnosi na postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Utaja poreza i doprinosa“, u okviru kojeg se vrši identifikovanje i saslušanje određenog broja lica“, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

U Memorijalnom centru odbacuju navode iz prijave. Tvrde da posluju isključivo preko trezora institucija BiH. Zbog takvog načina finansijskog poslovanja, tvrde, nije moguće izvršiti utaju poreza i doprinosa.

,,Jedini osnov za arbitrarno saslušanje je zakonit i transparentan profesionalni angažman u MCS. I to je poruka: ako imate veze sa MCS, imaćete problem sa policijom“, kazao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra – Srebrenica.

Ovo je bio jedan od odgovora Memorijalnog centra koji su dobili federalni mediji. Na naše upite, bar za sada - nisu odgovorili. Emir Suljagić, po svemu sudeći i neće.

Priča o političkom pritisku koju su prethodnih dana plasirali iz Memorijalnog centra nije ništa drugo nego mantra koja traje godinama, poruka je Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

,,Kada je sada došlo do konačno jedne provjere ili ispitivanja, kada je policija ušla u Memorijalni, odnosno pozvali samo 26 od njih 197 koji rade dole – sada čine sve kako bi zaštitili tu instituciju, jer pojedinci izuzetno lijepo žive od MCP. To vidimo i na TV-u, kako se predstavnici njihovih udruženja kako se hvale kako imaju enormno velike plate, i da uživaju razne pogodnosti što je svakako istina“, poručio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić.

Predistražne radnje za sada ne znače da je bilo ko osumnjičen niti da će istraga biti otvorena. Konačnu odluku Tužilaštvo će donijeti tek nakon što budu prikupljeni svi relevantni dokazi i završene provjere navoda iz prijave s' početka ove priče.