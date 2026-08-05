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Srbin zaspao na Dunavu, završio u drugoj državi

05.08.2026 18:48

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Ријека Дунав у Београду
Foto: pexels/Boris Hamer

U ponedeljak (3. avgusta), oko 20.40 časova, Granična policija iz Svinice u Rumuniji intervenisala je kako bi spasila srpskog državljanina koji se našao u opasnosti na Dunavu.

Nadležni organi obaviješteni su pozivom na broj 112, a patrola Granične policije iz Svinice, koja se već nalazila na terenu, brzo je stigla na mjesto događaja.

Spasioci su uočili muškarca kako pluta na plovku i doziva pomoć. Riječna struja odnijela ga je sve do blizine mjesta Svinica u okrugu Mehedinci, preko puta Donjeg Milanovca.

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Policijski službenici bezbijedno su ga izvukli na obalu i pozvali ekipu Hitne pomoći. Muškarcu je ukazana prva pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu radi daljih pregleda.

Kada se oporavio, objasnio je da je zaspao na plovku i nije primetio da ga je riječna struja odnijela. Vlasti su potvrdile da je srpski državljanin van životne opasnosti i da je, nakon obavljenih provjera, predat nadležnim organima Republike Srbije.

(Telagraf)

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Tagovi :

Rumunija

Dunav

Srbija

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