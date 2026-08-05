Oca godinama krio u zamrzivaču: Policiji rekao da je otputovao

Stanovnici Mistre u stanju su šoka nakon otkrića da je 55-godišnji muškarac, kako se sumnja, godinama držao tijelo svog preminulog 90-godišnjeg oca u zamrzivaču kako bi nastavio da prima njegovu penziju.

Kako se navodi, 55-godišnjak je kao jeziv "skladišni prostor" koristio industrijski zamrzivač u jednom hotelu koji se, iako se nalazi na ulazu u novu Mistru, već duže vrijeme nije koristio i bio je izolovan od javnosti.

Prema izjavama stanovnika Mistre, muškarac je preduzeo dodatne mjere obezbjeđenja oko objekta - postavio je table upozorenja, lance i čunjeve.

Prema svjedočenjima mještana, zabranjivao je ulazak bilo kome u prostor, čak i radnicima elektrodistribucije i drugih službi, a objekat je bio pokriven sigurnosnim kamerama.

Stanovnici tog područja navode i da 90-godišnjaka nisu vidjeli oko pet godina, ali su to opravdavali njegovim zdravstvenim stanjem i demencijom od koje je bolovao.

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Nakon što je telo njegovog oca pronađeno, 55-godišnjak je u policiji priznao djelo, tvrdeći da je njegov otac preminuo prije oko dvije i po godine prirodnom smrću. Kako je naveo, tijelo je stavio u zamrzivač kako bi nastavio da prima njegovu penziju, a smrt nije prijavio, iako je to zakonska obaveza.

Takođe je priznao da je uzimao i penziju svoje preminule majke, na koju je pravo imao njegov otac.

Ipak, na početku je pokušao da zavara policajce koji su došli u hotel nakon prijave da se stariji muškarac dugo nije pojavljivao. Tvrdio je da je otac otišao i da živi u Atini.

Kada su policajci pokušali da provjere tu informaciju, utvrdili su da nije tačna. Sestra 55-godišnjaka, koja živi u Atini, rekla im je da svog oca nije vidjela godinama i da je on živio upravo sa svojim sinom, koji je kasnije uhapšen, prenosi Telegraf.rs.