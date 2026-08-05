ŽKK Orlovi ne odustaju od WABA lige

ŽKK Orlovi ne odustaje od nastupa u regionalnoj WABA ligi, a banjalučki klub danas se oglasio saopštenjem u kojem navode da će u petak biti donesena konačna odluka.

“Ženski košarkaški klub Orlovi iz Banjeluke obavještava javnost i sportske prijatelje da će u petak, 7. avgusta, na zvaničnoj Skupštini WABA lige biti donesena konačna odluka o statusu i učešću našeg kluba u regionalnom takmičenju za sezonu 2026/2027.

​Da bi KK Orlovi ostao dio regionalne elite, do petka je neophodno obezbijediti čvrstu finansijsku garanciju. U proteklih pet godina KK Orlovi nisu samo suvereno vladali domaćim takmičenjima, već su i na regionalnoj sceni dokazali vrhunski kvalitet – osvajanjem dvije bronzane medalje na Final Four turnirima WABA lige.

​Po prvi put u svojoj novijoj istoriji, klub se nalazi u situaciji da samostalno ne može obezbijediti dodatna novčana sredstva. Sredstva koja se izdvajaju iz gradskog budžeta ostala su na nivou od prije deset godina, što ni približno ne odgovara troškovima takmičenja na ovom nivou.

​Povodom novonastale situacije, uprava kluba se zvanično obratila Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Zajedničkim snagama i u intenzivnoj komunikaciji traži se rješenje kako bi KK Orlovi dobili priliku da nastave kontinuitet pobjeda i uspjeha.

​Uprava kluba velike nade polaže i u predsjednika Milorada Dodika, koji je i sam veliki obožavalac košarke i koji je uvek znao da prepozna i podrži rad i rezultate naših uspješnih klubova.

​O kvalitetnom radu u KK Orlovi najbolje svjedoči primjer mlade Hane Predojević iz Laktaša, koja je kao kapiten juniorske reprezentacije Srbije donijela bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva u Republiku Srpsku. Hana, koja je ujedno i kapiten KK Orlovi, potpisala je višegodišnji ugovor sa koledžom iz Prve divizije u SAD, gdje nastavlja svoj košarkaški put.

​Upravo da bi se i ostaloj djeci, kojima je Hana jedan od glavnih uzora, omogućio takav razvojni put, uprava KK Orlovi polaže sve nade u resorno ministarstvo i predsjednika Dodika, vjerujući da će i ovog puta pružiti podršku nastavku ove uspješne sportske priče.” navodi se u saopštenju ŽKK Orlovi.