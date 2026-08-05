Crnogorci krenuli na Ostrog: Manastir je ugrožen?

Prema njegovim rečima, elektrana s pratećom infrastrukturom zauzela bi prostor veći od milion kvadratnih metara.

Kako je saopštio, riječ je o projektu koji zbog svoje veličine, položaja i mogućih posljedica po prostor prevazilazi okvire jedne investicije i zahtjeva punu pažnju stručne i šire javnosti. Posebno zabrinjava to što se projekat realizuje u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, jednog od najznačajnijih kulturnih, istorijskih i duhovnih simbola Crne Gore.

"Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga stavile u drugi plan. Kulturna baština nije administrativna prepreka razvoju – ona je ustavna, zakonska i civilizacijska obaveza države", poručio je predsjednik Opštine Danilovgrad.

Naglasio je da Danilovgrad nije protiv ulaganja u obnovljive izvore energije niti protiv energetske tranzicije, koja predstavlja strateški interes Crne Gore, ali smatra da nijedan razvojni cilj ne može biti opravdanje za zanemarivanje obaveze države da štiti kulturnu baštinu.

"Kada postoji i najmanja sumnja da jedan projekat može narušiti prostor od nacionalnog istorijskog, kulturnog i duhovnog značaja, dužnost države nije da ubrzava procedure, već da pokaže najveći stepen opreza, stručnosti i odgovornosti. Država koja olako dopušta intervencije u prostoru koji pripada kulturnom identitetu svih građana ne pokazuje snagu, već institucionalnu slabost i nerazumevanje vrijednosti koje je dužna da čuva", naveo je.

Prema njegovim riječima, ovo nije pitanje investitora niti dnevne politike, već elementarne odgovornosti države prema sopstvenom nasljeđu.

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Iako planirana solarna elektrana nije na teritoriji Opštine Danilovgrad, njen mogući uticaj ne može se posmatrati isključivo kroz administrativne granice.

Podsjetio je da Manastir Ostrog predstavlja jedno od ključnih mjesta kulturnog, istorijskog i duhovnog identiteta Crne Gore, čiji značaj odavno prevazilazi okvire jednog vjerskog kompleksa i lokaliteta. Svaka intervencija u njegovom širem prostornom okruženju, kako je naglasio, zahtjeva najviši stepen stručne i institucionalne odgovornosti.

Prema njegovim riječima, u javno dostupnoj dokumentaciji razmatran je i vizuelni uticaj planirane elektrane, uključujući mogućnost da kompleks bude vidljiv sa saobraćajnice kojom se prilazi Manastiru Ostrog.

"Ta okolnost sama po sebi nameće pitanje na koji način je procijenjen ukupan uticaj projekta na kulturni pejzaž i da li su nadležne institucije detaljno razmotrile posljedice koje ovakav zahvat može da izazove", rekao je Grgurović.

Istakao je da ne donosi unapred zaključke niti osporava pravo investitora da razvija projekte u skladu sa zakonom, ali da javnost mora da dobije potpune informacije kada je riječ o prostoru koji predstavlja dio identiteta cijele države.

Od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i svih institucija koje su učestvovale u postupku, zatražio je da saopšte da li je prije izdavanja građevinske dozvole izvršena posebna procena mogućeg uticaja projekta na kulturno dobro od nacionalnog značaja i njegov širi prostorni kontekst, kao i da li je Uprava za zaštitu kulturnih dobara učestvovala u postupku i dala odgovarajuće mišljenje ili saglasnost u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

"Ovo nije političko pitanje"

Zatražio je i odgovore na pitanja da li su analizirani mogući efekti projekta na kulturni pejzaž, vizure i ambijentalne vrednosti prostora u okruženju Manastira Ostrog, da li postoje javno dostupne trodimenzionalne vizualizacije koje bi građanima omogućile da vide kako će kompleks izgledati iz najvažnijih pravaca prilaza manastiru, kao i da li su razmatrana alternativna projektna rešenja ili druge lokacije na kojima bi isti energetski cilj mogao biti ostvaren uz manji uticaj na prostor.

"Ovo nisu politička pitanja. To su pitanja koja proizlaze iz obaveze institucija da svaku odluku od javnog značaja učine potpuno transparentnom i obrazloženom", poručio je, prenosi B92.