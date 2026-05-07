Dodik u suzama na komemoraciji Kusturiću: Ne mogu da vjerujem da ovdje stojim

07.05.2026 12:03

Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održao je emotivan govor na komemoraciji Bobanu Kusturiću.

"Ne mogu da vjerujem da danas ovdje stojim i da pokušavam išta da kažem. Trenutak ne dozvoljava da iskažete neku smislenu rečenicu. Bobana sam znao godinama. Znam mnogo o njemu, ali nisam znao da... da je nosio tajne u sebi. Ipak teške bolesti, koju je on nosio dostojanstveno, samo za sebe, ne opterećujući nikoga, minimizirao to. Uvijek su mu bili važniji tuđi problemi nego njegovi", rekao je Dodik.

Mnoge sate sam proveo sa njim, bio sam siguran... Bio je najbolji pilot... Kad god sam ga pitao kako si, uvijek je rekao da je dobro", govorio je emotivno Dodik.

"Ne mogu da vjerujem da ovdje stojim i ovo govorim.. Održao sam toliko govora, sad ne mogu. I ovo nije govor, ovo je mjesto gdje ću reći da će on ostati sa mnom. Toliko je ljudi spasio, te tužne sudbine su uticale na njega. Uvijek sam mu govorio da ima težak ali častan posao i da spasavati ljude samo mogu rijetki".

