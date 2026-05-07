Bez ulja i bez pucanja: Ovako se pravilno prže kobasice

07.05.2026 12:29

Foto: Pexel/ Vidal Balielo Jr.

Mnogi kobasice prže na ulju i jakoj vatri, zbog čega često pucaju i ostaju suve. Iskusni kuvari otkrivaju jednostavan trik uz koji kobasice ostaju sočne, hrskave i pune ukusa – bez ijedne kapi ulja.

Problem nije u kobasicama, već u tehnici pripreme.

Umjesto ulja, u tiganj se sipa malo vode i kobasice se stavljaju dok je još hladan.

Na umjerenoj temperaturi voda se postepeno zagrijava, pa se kobasice lagano krčkaju i ravnomjerno kuvaju iznutra. Kada voda ispari, počinju da se prže u sopstvenoj masti, što im daje lijepu, zlatnu koricu bez pucanja, prenosi Pink.

Ova metoda omogućava da kobasice ostanu sočne, sa očuvanom aromom i bez gubitka sokova.

Ako i pored toga pucaju, moguće je da je problem u samom kvalitetu. Industrijske kobasice sa vještačkom opnom češće se raspadaju nego one sa prirodnom.

