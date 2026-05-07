Izmjenama zakona unaprijediti prava majki, radnika i roditelja

07.05.2026 11:59

Мајка дијете права мајки
Savez sindikata Republike Srpske predstavio je danas inicijative za izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti čiji je cilj unapređenje prava majki, radnika i roditelja.

Viši stručni saradnik za pravne poslove u Savezu sindikata Srpske Dajana Marjanović Verić rekla je da je riječ o pravu na meterinski dodatak za sve majke, pravo porodilja na naknadu kao da rade, pravo radnika na korišćenje godišnjeg odmora i regresa.

"Inicijativa podrazumijeva i promjene propisa kada je riječ o pravu naknade za korišćenje bolovanja za njegu d‌jeteta, te pravo roditelja d‌jece pri polasku u vrtić ili prvi razred osnovne škole", rekla je Verićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Ona je dodala da se Sindikat u inicijativama bazirao na Zakonu o d‌ječijoj zaštiti, Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranje, te Zakonu o radu Republike Srpske.

Verićena je navela da je neophodno obezbijediti da sve majke imaju jednaka prava na porodiljsko odsustvo i materinski dodatak.

"Neophodno je i povećati materinski dodatak koji sada izosi 406 KM i vrijeme ga je pregazilo, a iznos je utvrđen prije nekoliko godina. U međuvremeno su plate rasle, standard života je promijenjen", istakla je ona.

Verićeva kaže i da je neophodna promjena kada je riječ o naknadi plate porodiljama čiji je iznos već utvrđen na određeni vremenski period i potrebno je da one primaju iznos plate kao da rade.

Ona je navela i da radnicima koji su spriječeni da rade, u slučaju dugotrajne bolesti /duže od godinu dana/ ne smije biti uskraćeno pravo na korišćenje godišnjeg odmora.

"Jedna od inicijativa je i da naknada za njegu d‌jeteta treba da iznosi 100 odsto iznosa plate, a ne 70 odsto kao do sada", pojasnila je ona.

Verićava kaže da je predloženo i da se roditeljima omogući bar jedan dan plaćenog odsustva u dane polaska d‌jeteta u vrtić ili prvi razred osnovne škole.

Izvršni direktor Fondacije "Udružene žene" Gorica Ivić rekla je da ova fondacija pozdravlja inicijative Saveza sindikata za promjene zakona, posebno onih koje će doprinijeti poboljšanju položaja radnica.

"Ovim promjenama bi bilo omogućeno da trudnice ne budu diskriminisane i da ne lutaju kroz pravni sistem i traže podršku za ostvarivanje svojih prava", rekla je Ivićeva.

