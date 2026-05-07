Bivši kineski ministri odbrane osuđeni na smrt

Dvojica bivših kineskih ministara odbrane Vei Fenghe i Li Šangfu osuđeni su na smrt sa dvogodišnjim odgađanjem kazne prema optužbama za korupciju.

Njihove kazne odvojeno je izrekao kineski vojni sud, prenosi agencija Sinhua.

Vei i Li su, takođe, nekadašnji članovi Centralne vojne komisije i bivši državni savjetnici.

Prema sudskim presudama, Vei je osuđen za krivično djelo primanja mita, a Li je za krivična djela primanja i davanja mita.

Istovremeno, doživotno su im oduzeta politička prava, a sva njihova lična imovina biće zaplijenjena.

U sudskim presudama se navodi da neće biti dozvoljeno da kazne budu zamijenjene ili da budu uslovno oslobođeni nakon što im se kazne preinače u doživotni zatvor.