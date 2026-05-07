CIK: Opšti izbori u BiH zakazani za 4. oktobar

07.05.2026 12:25

CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju Opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u ned‌jelju, 4. oktobra.

Izbori su raspisani za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom PS BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za deset skupština kantona u Federaciji BiH.

CIK na sjednici koja je u toku treba usvojiti uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za Opšte izbore 2026. godine, kao i zaključiti Centralni birački spisak na dan 6. maj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

