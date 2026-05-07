CIK BiH raspisuje opšte izbore

Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH.

Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija.

Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat.

U Ciku se spremaju i potpisati ugovor sa američkom firmom "Smartmatik", koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija ,čija ponuda je za 17 miliona skuplja od drugorangiranog "Planet softa", piše RTRS