Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

Autor:ATV
Komentari:0
Hodočasnici iz Istočnog Novog Sarajeva jutros su iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog.
Međutim, u Ilovicama ih je legitimisala policija FBiH, i to bez ikakvog razloga, tvrde čitaoci Srpskainfo, koji su dostavili i fotografije sa lica mjesta.
Ekonomija
Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH
Razlog je, kako navode, optužba tamošnjeg stanovništva da su hodočasnici nosili četničku zastavu.
“Grupu hodočasnika iz Istočnog Novog Sarajeva, koji su jutros iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog, u Ilovicama je legitimisala policija FBiH. Kako su rekli, postupili su po prijavama njihovih građana, da mladići u povorci nose četničku zastavu. Šta je istina procijenite sami”, navodi se u pismu koje su poslali portalu "Srpska info".
Podsjetimo, hodočasnici iz Miljevićima, uoči Svetog Vasilija Ostroškog, tradicionalno idu na pokloničko putovanje u manastir Ostrog.
Fudbal
Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala
Grupa kreće iz Miljevića, a dolazak u manastir Ostrog je 12. maja, radi poklonjenja moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca.
Hodočasnici pješače više dana, a pridružuju im se i mještani lokalnih zajednica kroz koje prolaze.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
9 h0
BiH
12 h2
BiH
1 d0
BiH
1 d2
Najnovije
21
55
21
40
21
20
21
05
20
58
Trenutno na programu