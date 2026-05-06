Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

Hodočasnici iz Istočnog Novog Sarajeva jutros su iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog.

Međutim, u Ilovicama ih je legitimisala policija FBiH, i to bez ikakvog razloga, tvrde čitaoci Srpskainfo, koji su dostavili i fotografije sa lica mjesta.

Ekonomija Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

Razlog je, kako navode, optužba tamošnjeg stanovništva da su hodočasnici nosili četničku zastavu.

“Grupu hodočasnika iz Istočnog Novog Sarajeva, koji su jutros iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog, u Ilovicama je legitimisala policija FBiH. Kako su rekli, postupili su po prijavama njihovih građana, da mladići u povorci nose četničku zastavu. Šta je istina procijenite sami”, navodi se u pismu koje su poslali portalu "Srpska info".

Podsjetimo, hodočasnici iz Miljevićima, uoči Svetog Vasilija Ostroškog, tradicionalno idu na pokloničko putovanje u manastir Ostrog.

Fudbal Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala

Grupa kreće iz Miljevića, a dolazak u manastir Ostrog je 12. maja, radi poklonjenja moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Hodočasnici pješače više dana, a pridružuju im se i mještani lokalnih zajednica kroz koje prolaze.