Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

06.05.2026 21:20

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Hodočasnici iz Istočnog Novog Sarajeva jutros su iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog.

Međutim, u Ilovicama ih je legitimisala policija FBiH, i to bez ikakvog razloga, tvrde čitaoci Srpskainfo, koji su dostavili i fotografije sa lica mjesta.

Razlog je, kako navode, optužba tamošnjeg stanovništva da su hodočasnici nosili četničku zastavu.

“Grupu hodočasnika iz Istočnog Novog Sarajeva, koji su jutros iz Miljevića krenuli prema manastiru Ostrog, u Ilovicama je legitimisala policija FBiH. Kako su rekli, postupili su po prijavama njihovih građana, da mladići u povorci nose četničku zastavu. Šta je istina procijenite sami”, navodi se u pismu koje su poslali portalu "Srpska info".

Podsjetimo, hodočasnici iz Miljevićima, uoči Svetog Vasilija Ostroškog, tradicionalno idu na pokloničko putovanje u manastir Ostrog.

Grupa kreće iz Miljevića, a dolazak u manastir Ostrog je 12. maja, radi poklonjenja moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Hodočasnici pješače više dana, a pridružuju im se i mještani lokalnih zajednica kroz koje prolaze.

