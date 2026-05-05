Mediji Elmedinu Konakoviću dali novi nadimak

Kada se ponašate kao influenser, a ne kao političar, onda je velika vjerovatnoća da se sami zapetljate u svojim lažima.

Piše ovo sarajevski "Avaz" o ministru inostranih poslova BiH kojem je dao i novi nadimak - Dinokio.

"Kada verglate svaki dan po društvenim mrežama, a svaki drugi dan ste u studiju neke televizije i postajete njihov inventar kada god fali gostiju, morate se truditi da svaki put nešto kažete novo. U toj gomili izjava logično je da prokližete i 'lupate kao Maksim po diviziji', pa i demantujete sami sebe", piše "Avaz" i dodaje:

"Upravo u tom verglanju između televizijskih studija i društvenih mreža ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković je, ne tako davno, iznio nevjerovatno glupu tvrdnju, koju svaki laik može demantovati. On je tvrdio da smo mi 'šampioni u evropskim integracijama', iako je bilo svima jasno da su Crna Gora i Albanija svjetlosnim godinama ispred nas u tom procesu. Nije to stvar subjektivnih dojmova, nego broja otvorenih i zatvorenih klastera. Crna Gora je do sada zatvorila 14 poglavlja od ukupno 33, a ima ambiciju da sve preostale završi do kraja godine, kako bi im se omogućilo članstvo do kraja 2028. godine".

Portal potom podsjeća na današnju izjavu Konakovića koju je dao nakon sjednice Savjeta ministara.

"Danas, nakon sjednice Savjeta ministara BiH, Elmedin Konaković je i sam svojom izjavom otkrio da ono što je ranije govorio teška ubleha. Danas kaže da nam je Evropska unija sve dalje, da smo neozbiljni i da se treba ubrzati evropski put", piše portal i potom citira Konakovića.

"Ovo nije odnos EU prema BiH, nego prema svim zemljama. Siguran sam da će veliki broj naših građana izbjegavati odlaske u ove zemlje zbog ovih gužvi. Apelujem na vlasti Hrvatske da o tome razmisle. To će sigurno imati uticaja na njihovu turističku sezonu. Ovo samo pokazuje zašto smo od početka insistirali imperativno na ubrzavanju evropskog puta. Dok se mi ne uozbiljimo ne očekujem da će EU prema nama imati bilo kakve olakšice", rekao je Konaković.