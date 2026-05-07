Holandija otkrila: Oko 40 putnika napustilo "kruzer smrti"

07.05.2026 10:55

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa ranije se iskrcalo na ostrvu Sveta Jelena u južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici.

Holandsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo tokom putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane zbog hantavirusa, prenio je AP.

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen u pismu parlamentu je potvrdio da su se putnici iskrcali tokom zaustavljanja na udaljenom ostrvu, ali nije precizirano gdje se oni trenutno nalaze.

Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom.

