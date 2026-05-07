Bizarno: Gola žena visi sa bronzanog zvona u Veneciji

U austrijskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu 2026. austrijska umjetnica Florentina Holcinger predstavila je upečatljiv performans – u kojem se pojavljuje gola žena obješena naglavačke unutar ogromnog bronzanog zvona.

Njihanjem tijela izvođačica udara u zvono, stvarajući zvuk koji funkcioniše kao hitan alarm upozorenja na nadolazeće poplave. Ovaj čin predstavlja uvodni ritual Holcingerine imerzivne instalacije "Sivorld Venis".

Alarm za potopljeni grad

Rad, danas predstavljen za zvanice, a od 9. maja i za širu javnost, zamišlja distopijsku budućnost u kojoj je Venecija potopljena zbog porasta nivoa mora, dok je paviljon pretvoren u hibridni prostor koji istovremeno funkcioniše kao podvodni tematski park, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i svetilište.

Izvođačica koju je odabrala umjetnica preuzima ulogu čekića za zvono, koristeći sopstveno tijelo da oglašava upozorenje na ekološki kolaps i naglašava saučesništvo čovječanstva u krizi. Zvono, izvučeno iz lagune i postavljeno iznad ulaza u paviljon, nosi natpis "TEMPORA O MORES" i služi kao poziv na podizanje svijesti o krhkim vodenim sistemima, šteti od turizma i društvenoj ranjivosti.

Tokom izvedbe, atletski građena gola izvođačica visi naglavačke dok zamahuje trupom i nogama kako bi stvorila zamah. Svaki pokret ljulja teško zvono i proizvodi rezonantne tonove. Njen fokusiran izraz lica naglašava fizički napor i posvećenost potrebnu za izvođenje.

Snimak ističe monumentalnu razmjeru ljudskog tijela u odnosu na masivno, posebno izrađeno zvono i njegove ukrašene reljefne detalje, bez prikaza krupnih planova iz unutrašnjosti.

Holcinger je djelo osmislila kako bi istražila vodu kao resurs koji daje život, ali i kao razornu silu u gradu čiji opstanak zavisi od nestabilnog odnosa s morem. Instalacija kritikuje turbo-turizam prikazom džet-ski vozila koja kruže, slavi kolektivno djelovanje kroz izvođače na monumentalnom vjetrokazu i suočava se s problemom otpada i nejednakosti scenom izvođačice koja pluta u rezervoaru ispunjenom tjelesnim tečnostima koje je donirala publika.

Ti elementi formiraju zatvoren sistem koji odražava kako ranjive populacije često snose teret otpada moćnih država. Izvedba zvonjenja, koja se ponavlja svakog sata u kratkim intervalima, utelovljuje istrajnost i otpor, dok istovremeno od‌jekuje kroz istrošene patrijarhalne i religijske strukture i skreće pažnju na klimatsku krizu koja je već u toku.

Ko je Holcinger? Zbog njenih radova ljudima je znalo da pozli

Florentina Holcinger, rođena 1986. u Beču, koreografkinja je i performans umjetnica koja živi između Beča i Amsterdama. Nakon studija koreografije na SNDO-u u Amsterdamu i saradnje sa galerijom Thaddaeus Ropac, izgradila je reputaciju kroz visceralne i konfrontirajuće radove. O svom projektu za Bijenale kratko je rekla:

"Ja sam plesačica i koreografkinja, a moj projekat se zove ‘Seaworld Venice’. Ne želim previše da govorim, ali u paviljonu imamo posla s puno vode."

Njen pristup umjetnosti poznat je po ekstremnim performansima koji uključuju golotinju i tjelesni "horor".

I prije Venecije, Holcinger je postala poznata po radovima toliko sirovim da je dio publike bukvalno padao u nesvijest. Njen balet tjelesnog horora "Tanz" iz 2019. premijerno je izveden uz upozorenja o golotinji i nasilju, dok je nakon opere "Sancta" u Štutgartu 2024. godine osamnaest osoba zatražilo medicinsku pomoć zbog jake mučnine.

Kombinovanjem golotinje, stvarnog s*ksa, pirsing uživo i tešku mehanizaciju – poput helikoptera u d‌jelu "Ophelia’s Got Talent" – Holcinger je pomjerila granice pozorišta i zauzela značajno mjesto u savremenoj performans umjetnosti, prenosi Indeks