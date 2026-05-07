Logo
Large banner

"Kruzer smrti" plovi ka Tenerifima

Autor:

ATV
07.05.2026 10:36

Komentari:

0
Крузер MV Hondius је усидрен у луци у Праји, Зеленортска Острва, понедељак, 4. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Arilson Almeida

Brod MV Hondius, čiji su putnici i posada izolovani zbog širenja hantavirusa, danas plovi ka španskom ostrvu Tenerife.

Očekuje se da će brod stići na Kanarska ostrva u subotu, a evakuacija putnika je planirana za početak sljedeće nedjelje. Prema sajtovima za praćenje pomorskog saobraćaja, brod je napustio Zelenortska ostrva u četvrtak.

„Svi putnici će ostati na brodu do dolaska aviona za repatrijaciju“, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Brod bi trebalo da pristane u luci Granadilja na Tenerifeu, uprkos protivljenju lokalnih vlasti.

„Biće uspostavljen zajednički sistem za procjenu zdravstvenog stanja i evakuaciju kako bi se svi putnici vratili u njihove matične zemlje, osim ako im to zdravstveno stanje ne dozvoljava“, najavila je španska ministarka zdravlja Monika Garsija Gomez.

Zemlje članice EU su obavezne da brinu o svojim građanima, uz moguću pomoć Evropske komisije, a pripreme za evakuaciju putnika van Evrope su još uvijek u toku, javlja Frans pres.

Tri dodatna zdravstvena radnika su dovedena na brod, prevozeći građane iz 23 različite zemlje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i kompanije Oceanwide, tri osobe - dva bolesna člana posade i jedan bliski kontakt - evakuisane su sa broda i prebačene avionom iz grada Praje na Zelenortskim Ostrvima. Pacijenti će biti liječeni u bolnicama u Holandiji, Njemačkoj i Španiji.

„Nije kao Kovid-19“

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da ne vjeruje da je situacija slična onoj na početku pandemije Kovid-19. Prema njegovim riječima, rizik za ostatak svijeta je trenutno nizak. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) procjenjuje da i dalje postoji mnogo neizvjesnosti oko epidemije i poziva na oprez kako bi se smanjila vjerovatnoća daljeg prenošenja.

Soj virusa otkriven kod jednog od putnika evakuisanih u Južnoafričku Republiku može se prenositi sa osobe na osobu, potvrdio je južnoafrički ministar zdravlja.

МВ Хондиус

Svijet

Putovanje iz snova postalo noćna mora zbog smrtonosnog virusa

Holandska avio-kompanija KLM je saopštila da je osoba koja je preminula nakon putovanja brodom MV Hondius kratko bila u njihovom avionu na ruti Johanesburg-Amsterdam, ali je izašla prije poletanja, prenosi AFP.

Rojters izvještava da je holandsko Ministarstvo zdravlja u četvrtak saopštilo da je jedna Holanđanka primljena u bolnicu u Amsterdamu nakon što je pokazala moguće simptome infekcije hantavirusom

Holandska televizijska mreža RTL je javila da je žena bila stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je preminula od infekcije hantavirusom u Johanesburgu.

Troje je preminulo, više je hospitalizovano

Od početka krstarenja, koje je išlo od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih Ostrva, tri osobe su poginule - holandski par i Njemica.

Крузер

Region

Crnogorac na kruzeru na kojem je registrovan smrtonosni virus: "Sve što želimo je da idemo kući"

Jedan muškarac je hospitalizovan u Johanesburgu, drugi u Cirihu, a tri sumnjiva slučaja su evakuisana u Evropu. Švajcarsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se građanin vratio sa Svete Jelene, gdje je brod bio usidren između 22. i 24. aprila. SZO pretpostavlja da su prvi slučajevi zaraženi bili van broda, a zatim je uslijedio prenos sa čovjeka na čovjeka.

Preminuli holandski par je bio u Južnoj Americi od kraja novembra, putujući kroz Argentinu, Čile i Urugvaj, prije nego što se ukrcao na brod u Ušuaji 1. aprila. Hantavirus je endemski u određenim regionima Argentine, posebno u regionu Anda. Argentinsko Ministarstvo zdravlja je objavilo da će poslati genetski materijal iz takozvanog „andskog“ soja i protokole liječenja pogođenim zemljama kako bi se olakšala dijagnoza.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MV Hondius

Kruzer

hantavirus

Španija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

крузер смрти хантавирус

Svijet

Kruzer se pretvara u plutajuću grobnicu: Brodski ljekar objavio crne prognoze o putnicima

6 h

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Svijet

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

22 h

0
Хантавирус на холандском крузеру, предсједник Канарских острва не жели да прихвати брод

Svijet

Hantavirus na holandskom kruzeru, predsjednik Kanarskih ostrva ne želi da prihvati brod

23 h

0
Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Svijet

Putnik sa "kruzera smrti" se zaražen vratio u Švajcarsku: Liječi se u Cirihu

1 d

0

Više iz rubrike

Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Uništili bismo njemačku industriju u slučaju rata

3 h

1
У аустријском павиљону на Венецијанском бијеналу 2026. аустријска умјетница Флорентина Холцингер представила је упечатљив перформанс – у којем се појављује гола жена објешена наглавачке унутар огромног бронзаног звона.

Svijet

Bizarno: Gola žena visi sa bronzanog zvona u Veneciji

4 h

0
У току су припреме за обиљежавање Дана побједе

Svijet

ATV u Moskvi: U toku pripreme za Dan pobjede

5 h

0
Њемачка најављује увођење флексибилног радног времена

Svijet

Njemačka najavljuje uvođenje fleksibilnog radnog vremena

5 h

0

  • Najnovije

13

35

Ako sa skenerima krene naopako, brojanje u Sarajevu

13

20

Francuski nosač aviona plovi ka Hormuškom moreuzu

13

14

Pijan napravio karambol: Udario u zgradu MUP-a Srpske

13

04

Mamini sinovi se rađaju u ova četiri znaka

12

55

Bivši kineski ministri odbrane osuđeni na smrt

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner