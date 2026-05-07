"Kruzer smrti" plovi ka Tenerifima

Očekuje se da će brod stići na Kanarska ostrva u subotu, a evakuacija putnika je planirana za početak sljedeće nedjelje. Prema sajtovima za praćenje pomorskog saobraćaja, brod je napustio Zelenortska ostrva u četvrtak.

„Svi putnici će ostati na brodu do dolaska aviona za repatrijaciju“, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Brod bi trebalo da pristane u luci Granadilja na Tenerifeu, uprkos protivljenju lokalnih vlasti.

„Biće uspostavljen zajednički sistem za procjenu zdravstvenog stanja i evakuaciju kako bi se svi putnici vratili u njihove matične zemlje, osim ako im to zdravstveno stanje ne dozvoljava“, najavila je španska ministarka zdravlja Monika Garsija Gomez.

Zemlje članice EU su obavezne da brinu o svojim građanima, uz moguću pomoć Evropske komisije, a pripreme za evakuaciju putnika van Evrope su još uvijek u toku, javlja Frans pres.

Tri dodatna zdravstvena radnika su dovedena na brod, prevozeći građane iz 23 različite zemlje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i kompanije Oceanwide, tri osobe - dva bolesna člana posade i jedan bliski kontakt - evakuisane su sa broda i prebačene avionom iz grada Praje na Zelenortskim Ostrvima. Pacijenti će biti liječeni u bolnicama u Holandiji, Njemačkoj i Španiji.

„Nije kao Kovid-19“

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da ne vjeruje da je situacija slična onoj na početku pandemije Kovid-19. Prema njegovim riječima, rizik za ostatak svijeta je trenutno nizak. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) procjenjuje da i dalje postoji mnogo neizvjesnosti oko epidemije i poziva na oprez kako bi se smanjila vjerovatnoća daljeg prenošenja.

Soj virusa otkriven kod jednog od putnika evakuisanih u Južnoafričku Republiku može se prenositi sa osobe na osobu, potvrdio je južnoafrički ministar zdravlja.

Holandska avio-kompanija KLM je saopštila da je osoba koja je preminula nakon putovanja brodom MV Hondius kratko bila u njihovom avionu na ruti Johanesburg-Amsterdam, ali je izašla prije poletanja, prenosi AFP.

Rojters izvještava da je holandsko Ministarstvo zdravlja u četvrtak saopštilo da je jedna Holanđanka primljena u bolnicu u Amsterdamu nakon što je pokazala moguće simptome infekcije hantavirusom

Holandska televizijska mreža RTL je javila da je žena bila stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je preminula od infekcije hantavirusom u Johanesburgu.

Troje je preminulo, više je hospitalizovano

Od početka krstarenja, koje je išlo od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih Ostrva, tri osobe su poginule - holandski par i Njemica.

Jedan muškarac je hospitalizovan u Johanesburgu, drugi u Cirihu, a tri sumnjiva slučaja su evakuisana u Evropu. Švajcarsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se građanin vratio sa Svete Jelene, gdje je brod bio usidren između 22. i 24. aprila. SZO pretpostavlja da su prvi slučajevi zaraženi bili van broda, a zatim je uslijedio prenos sa čovjeka na čovjeka.

Preminuli holandski par je bio u Južnoj Americi od kraja novembra, putujući kroz Argentinu, Čile i Urugvaj, prije nego što se ukrcao na brod u Ušuaji 1. aprila. Hantavirus je endemski u određenim regionima Argentine, posebno u regionu Anda. Argentinsko Ministarstvo zdravlja je objavilo da će poslati genetski materijal iz takozvanog „andskog“ soja i protokole liječenja pogođenim zemljama kako bi se olakšala dijagnoza.

