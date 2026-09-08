Rusija je upozoravala Ukrajinu da će neizbježno uslijediti odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve i da će imati teške posljedice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za onlajn projekat „Sama Menjšova“.

„Upozoravali smo da će ukrajinski teroristički napadi na civilne ciljeve u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, izazvati reakciju koja će biti daleko teža za Ukrajinu. To se sada i dešava“, naglasio je Lavrov.

Dotičući se „tempa i dubine retorike“ u komunikaciji Rusije sa njenim protivnicima, ministar je naglasio da „najvažnija stvar nije retorika, već stvarni život“.

„Koristili smo retoriku da jasno i nedvosmisleno upozorimo na čitav niz stvari“, naglasio je on.

Jedno takvo upozorenje Lavrov je uputio Londonu.

„Britanija, koju je predstavljao premijer Endi Bernam, rekla je da će biti uz Ukrajinu do kraja. Pošto kraj Ukrajine nije srećan, žao mi je Britanije“, rekao je Lavrov.

Ministar je pomenuo i da je Ukrajina tražila od Turske da predloži moratorijum na napade na brodove u Crnom moru, ali to se ne može kontrolisati.

„Zvaničnici počinju da govore da neće preživjeti zimu i da nešto mora da se preduzme. Predložili su i uvjerili Turke da na Crnom moru uvedu rusko-ukrajinski moratorijum na napade na brodove koji prevoze civilnu robu. To je nemoguće kontrolisati. To se već dogodilo prije tri godine, kada je generalni sekretar UN Antonio Gutereš predložio crnomorsku inicijativu i mi smo je prihvatili“, podsjetio je Lavrov, a prenosi Sputnjik.