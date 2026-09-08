I, počelo je; "Pala" je Njemačka, a ako "padne" i Francuska, EU se raspada

EU se još uvijek oporavlja od pobjede krajnje desničarske Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima, a stiže joj još jedno upozorenje, i to iz Francuske. Lider desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela najavljuje haos.

Naime, Bardela je izjavio da Francuska, ukoliko njegova stranka dođe na vlast, više neće biti „ulaz za ilegalne migracije u Britaniju“, najavljujući istovremeno sporazum sa liderom britanske stranke Reform UK Najdželom Faražom o vraćanju migranata koji preko Lamanša stižu u Veliku Britaniju.

Bardela je, u intervjuu za britanski „Telegraf“ tokom konferencije Reform UK u Birmingemu, rekao da sporazum predviđa da Britanija presreće čamce sa migrantima u Lamanšu, dok bi Francuska prihvatala njihov povratak, uz nastojanje da oni potom budu vraćeni u zemlje porijekla.

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„Granica između Francuske i Velike Britanije nije u Kaleu. Ona je u Mentonu, između Francuske i Italije. Ona je u Lampeduzi. Ona je u Grčkoj. Ona je na ulaznim tačkama Evropske unije“, rekao je Bardela.

Prema njegovim riječima, rješavanje problema malih čamaca zahtijeva promjenu evropskog sistema migracija, odnosno sprečavanje ilegalnih ulazaka u EU, a ne samo vraćanje migranata koji su već stigli do Britanije.

Ako Francuska povrati kontrolu

„Ako Francuska povrati kontrolu... ako uspijemo da zaštitimo naše granice... onda se pitanje malih čamaca više neće pojavljivati“, dodao je.

Bardela je najavio da bi prvi veliki potez Nacionalnog okupljanja nakon dolaska na vlast bio ustavni referendum o migracijama.

Među predloženim mjerama naveo je ukidanje automatskog sticanja državljanstva po osnovu rođenja u Francuskoj, davanje prednosti francuskim državljanima kod socijalnih davanja i sistematsko protjerivanje stranih državljana osuđenih za krivična djela.

Govoreći o legalnim migracijama, Bardela je rekao da podržava model koji povezuje useljavanje sa ekonomskim rastom, uz uslov da se doseljenici integrišu, nauče francuski jezik i prihvate francusku kulturu.

Kritikovao je politiku multikulturalizma u Velikoj Britaniji, navodeći da Francuska zagovara asimilaciju.

„Ovdje u Britaniji je: dođite kakvi jeste. U Francuskoj je: postanite ono što smo mi“, rekao je Bardela.

Govoreći o odnosima sa Marin le Pen, koja prema anketama trenutno ima vodeću poziciju uoči predsjedničkih izbora, Bardela je rekao da ona priprema kandidaturu za predsjednicu Francuske, dok se on priprema da postane predsjednik vlade.

„Radimo zajedno, ruku pod ruku, kako bismo Francuzima ponudili alternativu poslije decenije Emanuela Makrona“, rekao je Bardela.

Pozitivno govorio o italijanskoj premijerki Đorđi Meloni

On je pozitivno govorio o italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, dok je za američkog predsjednika Donalda Trampa rekao da je promjenljivog raspoloženja i stavova, ali da dosljedno nastoji da štiti američke interese.

„U svijetu koji se oblikuje, da biste bili poštovani, morate da budete snažni i moćni. Svijet koji dolazi ne prašta naivnost“, poručio je Bardela.

On je ocijenio da je njegova najveća bojazan mogućnost da „islamisti preuzmu vlast“ i dodao da bi, ukoliko postane predsjednik buduće vlade, zabranio međunarodnu islamističku organizaciju Muslimansko bratstvo i uvrstio je na francusku listu terorističkih organizacija.

„Njihova ambicija nije da se odvoje od naših društava, već da ih osvoje“, dodao je.

Posebno je istakao značaj nuklearne energije za francusku ekonomiju i kritikovao propise EU za koje tvrdi da su umanjili konkurentsku prednost Francuske u proizvodnji električne energije.

Bardela je rekao da Nacionalno okupljanje više ne zagovara izlazak Francuske iz EU, ali želi „drastično slabiji Brisel“.

Na pitanje da li će geopolitičke okolnosti zahtijevati veću saradnju sa EU, uključujući oblast odbrane, odgovorio je odrečno, prenosi Tanjug.