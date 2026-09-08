Policiju navodio na pogrešnu adresu, pa se 5 sati nije javljao: Novi detalji ubistva

U jednoj kući na Voždovcu pronađeno je tijelo M. R. (29) u lokvi krvi, a njegov poznanik N. R. (43) priznao je da ga je ubio. Kako se saznaje N. R. je zvao policiju već oko ponoći, ali je policijske službenike i Hitnu pomoć navodio na pogrešnu adresu!

On je potom bio nedostupan sve do oko pet sati ujutru, a kada je ponovo postao dostupan, policija ga je kontaktirala i tada je utvrđena tačna lokacija na kojoj se nalazi.

N. R. je bio povrijeđen, a policiji je rekao da ga je M. R. prvi napao nožem, nanevši mu više povreda, nakon čega mu je oteo nož i povrijedio ga.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, iz krivičnu prijavu za krivično djelo ubistvo, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"Njih dvojica su sjedili i zajedno pili konjak, kada je došlo do svađe, a potom i fizičkog sukoba. Sumnja se da je M. R. tokom tuče zabo nož N. R. u grudi, usljed čega je najvjerovatnije nasmrt iskrvario, te ljekari po dolasku na lice mjesta nisu mogli da mu pomognu. Tokom uviđaja je pronađen nož za koji se sumnja da je njime izvršeno ubistvo", navodi izvor.

Tijelo ubijenog iznijeto je iz kuće u vreći tek nešto prije 10 sati, što ukazuje na to da je uviđaj trajao satima.

Ubijeni mladić živio je u kući kao podstanar, te je vlasnik stana morao da ide u policijsku stanicu da da izjavu.

"Tokom noći ništa nismo čuli, svi su spavali. Probudila nas je policija. U moju kuću je došao inspektor i pitao me je da li sam nešto čuo. Rekao sam mu da nisam, jer sam spavao. Ne poznajem ubijenog mladića i nemam predstavu šta je moglo da se dogodi. Djelovao mi je kao temperamentan momak koji ponekad voli da popije, ali nismo se družili, već smo samo ćaskali u prolazu. Saznao sam da je iz Aleksinca i da je došao u Beograd prije nekih mjesec dana kako bi radio, a zaposlio se negdje na građevini", rekao je komšija za Kurir.

U kući je kobne noći sa dvojicom muškaraca navodno bila i ruska državljanka, djevojka osumnjičenog N. R. Ona je navodno iz kuće otišla oko 22 sata, odnosno neposredno prije nego što je došlo do svađe koja se završila kobno.

(Telegraf)