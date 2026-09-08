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Tramp objavio mapu sa državama u bojama američke zastave

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08.09.2026 07:17

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Трамп објавио мапу са државама у бојама америчке заставе
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je mapu na kojoj je prikazano nekoliko država u bojama američke zastave, uključujući Kubu, Kanadu, Meksiko i karipske države.

Na mapi je još nekoliko država bilo u bojama američke zastave, uključujući Grenland, Island te nekoliko centralnoameričkih i više karipskih zemalja.

Mapa je objavljena na Trampovoj društvenoj mreži Istina.

On je tokom vikenda objavio mapu američke države Novi Meksiko koja je preimenovana u Novu Ameriku, navodeći da mu se sviđa ta ideja.

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Tagovi :

Donald Tramp

zastava

Amerika

država

Sjedinjene Američke Države

Kuba

Kanada

Meksiko

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