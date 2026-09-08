Tramp objavio mapu sa državama u bojama američke zastave

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp objavio je mapu na kojoj je prikazano nekoliko država u bojama američke zastave, uključujući Kubu, Kanadu, Meksiko i karipske države.
Na mapi je još nekoliko država bilo u bojama američke zastave, uključujući Grenland, Island te nekoliko centralnoameričkih i više karipskih zemalja.
Mapa je objavljena na Trampovoj društvenoj mreži Istina.
On je tokom vikenda objavio mapu američke države Novi Meksiko koja je preimenovana u Novu Ameriku, navodeći da mu se sviđa ta ideja.
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