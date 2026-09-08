Bolest se širi: Majka iz Ilinoisa bila opsjednuta Lindzi Klensi, pa objesila svog sina (2)

Majka iz Ilinoisa bila je "veoma zainteresovana" za medijski veoma praćeno suđenje Lindzi Klensi za ubistvo svoje troje djece, prije nego što je, prema navodima tužilaca, ubila svog dvogodišnjeg sina, navode svedoci citirani u sudskim dokumentima.

Kori Volš (40), stanovnica Frenkforta, optužena je za ubistvo prvog stepena nakon što su tužioci naveli da je zadavila svog sina Bareta Volša, prema optužnici, prenio je CNN.

U tom trenutku, više od 1.600 kilometara dalje, porota je već razmatrala presudu u suđenju za ubistvo Lindzi Klensi, bivše medicinske sestre optužene da je ubila svoje troje djece. Volš je razgovarala o tom slučaju u grupnoj prepisci sa prijateljima sve do 12,30 sati u utorak, naveli su tužioci, pozivajući se na iskaze svjedoka, prema sudskim dokumentima.

Oko 16 časova, Policijska uprava Frenkforta odgovorila je na poziv o djetetu koje nije davalo znake života, prije nego što je ono proglašeno mrtvim u bolnici, saopštila je policija.

Tragedija se dogodila u trenutku kada se suđenje Lindzi Klensi, koje je privuklo pažnju cijele zemlje i izazvalo žustru debatu, završilo nakon što porota nije uspjela da postigne jednoglasnu odluku, pa je sudija u petak proglasio poništenje suđenja. Tužioci su tvrdili da je Klensi djelovala "namjerno, racionalno i brzo" kada je ubila svoju djecu, dok je odbrana tvrdila da ne bi trebalo krivično da odgovara jer je patila od postporođajne psihoze.

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Volš, koja je "navodno... pokušavala da povredi samu sebe", rekla je policajcima da je to učinila svom sinu zato što je on bio "đavo" i "Antihrist", naveli su tužioci. Komšija je stigao u kuću i pronašao dijete beživotno u podrumu, dok je Volš bila u kupatilu sa nožem, prema sudskim dokumentima.

Advokatica Volš, Andrea Lajon, rekla je za CNN da se Volš nalazila u ozbiljnoj mentalnoj krizi.

"Ovo je tragedija za porodicu Volš, koja cijela tuguje zbog gubitka ovog djeteta", rekla je Lajon.

"To je takođe tragedija utoliko što je Kori u trenutku kada se ovo dogodilo doživljavala psihotičnu epizodu. Nadamo se da ćemo, kroz temeljno iznošenje i ispitivanje činjenica, svi moći da sagledamo ovu tragediju onakvom kakva ona jeste".

Volš je hospitalizovana zbog povreda koje nisu bile opasne po život, dok njeno troje druge djece nije povređeno, saopštila je policija.

Volš je privedena nakon istrage policijske uprave Frankforta i Radne grupe za teška krivična dela Vil-Grandi i sada se nalazi u pritvorskom domu za odrasle okruga Vil dok čeka ročište o pritvoru, prema šerifovoj kancelariji.

Tužioci su pokušali da odbiju njeno puštanje na slobodu prije suđenja, tvrdeći da je Volš "dala izjave o nanošenju povreda svojoj drugoj djeci i izjave da je namjeravala da povredi svog muža po povratku kući".

Kancelarija mrtvozornika okruga Vil je izvršila obdukciju, navodi se u saopštenju kancelarije. Preliminarni nalazi obdukcije ukazuju da je Baret preminuo od asfiksije usled kompresije vrata ligaturom, prema sudskim dokumentima. Konačan uzrok i način smrti čekaju se nakon obdukcije, policijskih i toksikoloških izvještaja, saopštila je kancelarija mrtvozornika.

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CNN je kontaktirao kancelariju mrtvozornika okruga Vil i državnog tužioca okruga Vil za više informacija.

Malo dijete pronađeno u podrumu

Komšija koji je pokušao da pruži prvu pomoć Baretu rekao je da je "bio hladan i da nije imao puls", prema sudskim podnescima.

Komšinica, čije ime nije navedeno u žalbi, prijavila je da je dete visilo u podrumu sa roge sa omčom oko vrata i stopalima odvojenim od zemlje, prema sudskim dokumentima. Skinula je omču, spustila ga na zemlju i dala mu kardiopulmonalnu reanimaciju dok je pozivala 911.

Vatrogasni okrug Frankfort saopštio je da je hitna pomoć "stigla i pronašla dvogodišnjeg pacijenta u srčanom zastoju". Oni su "odmah započeli napredne reanimacione mjere i prevezli pacijenta do kola hitne pomoći", saopštila je vatrogasna služba.

Malo dijete je proglašeno mrtvim oko 17 časova u utorak u bolnici u Nju Lenoksu, prema kancelariji mrtvozornika. Beba je u to vrijeme bila u kući i nije povređena, navode sudski dokumenti. Dvoje djece školskog uzrasta vratilo se kući otprilike u vrijeme kada je dijete pronađeno i takođe je nepovređeno. Volšin muž je bio van države, ali je doletio kući u utorak uveče.

Corie Walsh a Mother who was obsessed with Lindsay Clancy Charged with murder for allegedly hanging her 2 year old child from the rafters in the basement of her $1M home.



A 17-year-old in the house called 911 Tuesday. Police found the boy unresponsive. He died at the hospital.… pic.twitter.com/GUhhcratFW — i Expose Violent Criminals (@SeeRacists) September 4, 2026

Kada su stigli u dom Kori Volš policajci su je pronašli u kupatilu na spratu kako leži u krvavoj kadi, dok joj je komšinica pritiskala peškir na butinu. Komšinica je rekla da je uzela nož iz njene ruke i bacila ga u sudoperu. Volš je imala posjekotine na zglobovima i butinama.

Volš se "aktivno samopovređivala", prema iskazu njene komšinice u sudskim dokumentima, i pitala je komšinicu zašto joj je oduzela nož dok je pokušavala samoubistvo. Volš joj je rekla da je "Medved", nadimak za njenog sina, u podrumu, prema sudskim dokumentima.

Dok je bila u bolnici, Volš je navodno opisala policajcima kako je ubila Bareta, što tužioci kažu da je "u skladu sa dokazima u ovom slučaju".

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Pokrenuta je GoFundMe kampanja za porodicu i biće korišćena za podršku njima, "posebno troje male djece tokom ove izuzetno teške tranzicije", prema opisu prikupljanja sredstava.

Cilj prikupljanja sredstava je da pomogne ocu da priušti "neposredne potrebe djece - pokrivanje svakodnevnih potrepština poput namirnica, podrške za brigu o djeci i vannastavnih aktivnosti koje mogu vratiti osjećaj stabilnosti, radosti i rutine u njihov svakodnevni život".

Suđenje Lindzi Klensi, optuženoj za ubistvo svoje troje djece poništeno je u petak nakon što porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku.

(telegraf)