Svjedokov let odgodio suđenje Džombiću

Okružni sud u Banjaluci odgodio je nastavak suđenja nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske Aleksandru Džombiću, jer se na ročištu nije pojavio svjedok odbrane advokat Miloš Stevanović.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Uletilović pojasnio je da se Stevanović javio sudu i opravdao nedolazak.

”Svjedok je naveo da putuje u inostranstvo, a kao dokaz sudu je dostavio kopiju avionske karte”, rekao je Uletilović.

Novo ročište zakazano je za 1. oktobar.

Džombić je optužen za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa sa kreditom od 19,4 miliona maraka koji je Investiciono-razvojna banka RS dodjelila zvorničkoj "Energoliniji".

Znao da je ”Energolinija” prezadužena

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi u optužnici, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

Ignorisana preporuka kreditnog odbora

U optužnici se navodi da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

Niko nije vraćao kredit

"Energolinija" je obaveze po kreditu isplaćivala do novembra 2013. godine, nakon čega je plaćanje, kao jemac, preuzela "Alumina". Rate je uplaćivala do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 6,19 miliona KM. Međutim, na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini IRB RS je sav novac vratio "Alumini" 24. avgusta 2021. godine, a ta presuda je u međuvremenu ukinuta. Rate je prestala plaćati i "Alumina" i u optužnici se navodilo da ukupni dug sa kamatama iznosi 24.170.510 KM, za koliko je pribavljena korist "Energoliniji".

Stevanović naplatio nenaplativi kredit

U međuvremenu IRB je 2023. godine za 125 miliona maraka, kao nenaplativa, prodala potraživanja prema 41 pravnom licu firmi ”Standar Prva”, vlasništvo advokata Miloša Stevanovića iz Bijeljine. Među potraživanjima je bio i sporni kredit ”Energolinije”. Dug po tom kreditu Stevanović je za 35 miliona maraka naplatio ”Alumini”, koja je bila jemac za kredit.