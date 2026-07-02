”Nova Alumina” ne traži krivično gonjene Aleksandra Džombića!

Direktor ”Nove Alumine” Radislav Filipović izjasnio se u Okružnom sudu u Banjaluci da ova kompanije ne zahtijeva krivično gonjenje bivšeg premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića, niti prema njemu postavlja bilo kakav imovinsko pravni zahtjet.

Filipović je, kao svjedok odbrane, saslušan na nastavku ponovljenog suđenja Džombiću, optuženom za zloupotrebu položaja u vezi sa kreditom od 19,4 miliona maraka koji je Investiciono-razvojna banka RS 2012. godine dodjelila "Energoliniji".

Nenaplativi dug Stevanović naplatio 35 miliona maraka

Podsjećanja radi IRB je 2023. godine za 125 miliona maraka prodala potraživanja prema 41 pravnom licu firmi ”Standar Prva”, koja je u vlasništvu advokata Miloša Stevanovića iz Bijeljine. Među potraživanjima je bio i sporni kredit ”Energolinije”. Dug po tom kreditu Stevanović je za 35 miliona maraka naplatio ”Alumini”, koja je bila jemac za kredit.

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Svjedočeći pred sudom Filipović je potvrdio da je ”Alumina” opremom garantovala za kredit ”Energolinije”, navodeći da je vrijednost obezbjeđenja bila mnogo veća. Pojasnio je da je ”Nova Alumina” izvozno orjentisana i da joj je u poslovnom interesu bilo da otkupi navedeni dug.

Namirili se opremom i kotlovima

Kako bi se namirili za plaćeni dug on kaže da su od ”Energolinije” uzeli opremu i kotlove, za koje je kredit i bio namijenjen.

”U svakom trenutku ”Alumina” je mogla da vrati taj kredit, a nije mi poznato da li je IRB prethodnih godina zahtijevao vraćanje duga”, istakao je Filipović.

Republički tužilac Radenko Janković pitao je svjedoka zašto je ”Alumina”, kao jemac, prestala da vraća kredit? Filipović je odgovorio da je prethodna uprava ”Alumine” ”vjerovatno smatrala da tako treba”.

Suđenje se nastavlja 3. septembra kada će, kao svjedok odbrane, biti saslušan advokat Miloš Stevanović.

Ukinuta oslobađajuća presuda

Podsjetimo, Džombić je u prvostepenom postupku oslobođen optužbe, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na novo suđenje.

Hronika ”Džombić kupovao i prodavao vještaka ”

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

Ignorisana preporuka kreditnog odbora

U optužnici se navodi i da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

Plaćeno nekoliko rata

"Energolinija" je obaveze po kreditu isplaćivala do novembra 2013. godine, nakon čega je plaćanje, kao jemac, preuzela "Alumina". Rate je uplaćivala do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 6,19 miliona KM. Međutim, na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini IRB RS je sav novac vratio "Alumini" 24. avgusta 2021. godine, a ta presuda je u međuvremenu ukinuta. Rate je prestala plaćati i "Alumina" i u optužnici se navodilo da ukupni dug sa kamatama iznosi 24.170.510 KM, za koliko je pribavljena korist "Energoliniji".