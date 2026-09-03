Tragedija u BiH: Motociklista usmrtio pješaka na pješačkom prelazu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Bihaću, a prema informacijama medija, život je izgubio pješak.

Nesreća se dogodila u Ulici dr. Irfana Ljubijankića, gdje je, prema navodima članice porodice stradalog, motociklista udario njenog strica dok se nalazio na pješačkom prijelazu, piše Crna-Hronika.

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Na kolovozu i trotoaru ostali su motocikl i bicikl, dok su policijski službenici obavili uviđaj.

Nakon tragedije oglasila se Aida Kečanović, koja je uputila apel nadležnim institucijama da hitno preduzmu mjere kako bi se povećala sigurnost u ovoj ulici.

Kako navodi, stanovnici već duže vrijeme upozoravaju na prebrzu i nesavjesnu vožnju automobila i motocikala.

„Koliko još ljudi treba da nastrada da bi se nešto konačno poduzelo? Postavite ležeće policajce, kamere, pojačajte kontrole – uradite bilo šta što će natjerati vozače da uspore i shvate da kroz naseljeno mjesto ne mogu voziti kao na trkačkoj stazi“, poručila je Kečanović.

Ona tvrdi da je problem u ovoj ulici prisutan duže vrijeme, uz buku i vožnju neprilagođenom brzinom, zbog čega se, kako kaže, stanovnici ne osjećaju sigurno ni prilikom prelaska ulice.

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„Ovo više nije samo pitanje buke i nepropisne vožnje. Ovo je pitanje ljudskih života. Reagujte prije nego što bude kasno“, zaključila je.

Zvanične informacije policije o tačnim okolnostima nesreće, identitetu stradalog i eventualnim povredama motocikliste zasad nisu navedene u dostavljenim informacijama od strane MUP-a USK.