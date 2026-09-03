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I dalje aktivan požar u pilani kod Bijeljine: Brojne ekipe na terenu

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03.09.2026 08:39

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Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.
Foto: InfoBijeljina

Cijelom Bijeljinom jutros se širi miris dima i paljevine, dok je veliki požar koji je juče poslijepodne izbio u pilani „Rašević“ i dalje aktivan.

Iz Teritorijalno-spasilačke vatrogasne jedinice Bijeljina potvrđeno je da brojne ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrenu stihiju stavile pod kontrolu.

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Vatrogasna jedinica Bijeljina dojavu o požaru primila je juče u 17.16 časova, nakon čega su na teren odmah upućeni vatrogasci. Zbog velikih razmjera požara, u pomoć su tokom noći stigle i vatrogasne jedinice iz Zvornika, Brčkog, Lopara i Ugljevika.

U gašenje uključeno više od 100 radnika

U akciju su uključene cisterne i mehanizacija bijeljinskih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalac“ i „Bijeljina put“.

U gašenju požara učestvovalo je više od 100 radnika pilane, a na terenu su bili i mještani koji su se dobrovoljno priključili akciji.

Na licu mjesta bili su i vlasnici pilana koje su ranije pretrpjele požare.

Starješina Vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević zahvalio je svim vatrogasnim jedinicama i službama koje učestvuju u gašenju.

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Vatra zahvatila više objekata

Požar je izbio na objektima sušare pored silosa, a zatim se proširio na ostale objekte u krugu pilane.

Razmjere materijalne štete još nisu poznate, ali je već sada izvjesno da su ogromne, prenosi Glas Srpske.

Vatrogasci i ostale službe nastavljaju borbu sa vatrom, a cilj je da požar bude stavljen pod potpunu kontrolu i spriječeno njegovo dalje širenje.

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Tagovi :

Bijeljina

požar

Gori pilana “Rašević”

Vatrogasci

vatra

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